'Мы не должны унижать себя': Каллас призвала Европу перестать умолять Россию о переговорах, а заставить ее к ним

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что Россия пока не демонстрирует реального желания вести переговоры. Она призвала страны ЕС изменить подход и не просить Москву о диалоге, а заставить сесть за стол переговоров. По ее словам, нынешняя стратегия должна быть более жесткой и более прагматичной.

Об этом Каллас сказала во время общения с журналистами 30 апреля, сообщает Радио Свобода. Она подчеркнула, что Европа не должна выглядеть стороной, которая "умоляет" о переговорах.

Не попадать в ловушки России

Каллас подчеркнула, что разговоры о якобы упущенных возможностях для переговоров играют в пользу Кремля. Она напомнила, что еще в 2021 году Россия выдвигала ультимативные требования к Западу, в частности по возвращению НАТО к границам 1997 года.

"Это на самом деле означает говорить, что россияне всегда требуют максимума, просят что-то, что никогда не было их, а потом выдвигают угрозы и ультиматумы. И в конце концов, на Западе всегда найдутся люди, которые им что-то предложат. Поэтому не попадайте в эту ловушку", – призвала дипломат.

Позиция ЕС и дальнейшие шаги

Отвечая на вопрос об опасениях, что без диалога Европы с Россией такой диалог с Москвой будут иметь другие страны на потенциально невыгодных для Брюсселя условиях, Каллас отметила, что сейчас именно Россия избегает реального диалога. Поэтому, по ее мнению, Европа должна действовать иначе – не просить о переговорах, а заставить Россию перейти от имитации процесса к реальным договоренностям.

"Пока мы видим, что Россия не хочет участвовать ни в каком диалоге. Мы не должны унижать себя, будучи "просителями": "Пожалуйста, мы умоляем вас поговорить с нами". Но мы должны поставить их в такое положение, чтобы они фактически перешли от притворства, что ведут переговоры, к реальным переговорам", – заявила Каллас.

Она добавила, что именно поэтому министры иностранных дел ЕС обсуждали этот вопрос во время встречи на Кипре. Европа стремится сформировать четкие требования к России, чтобы после завершения войны она больше не представляла угрозы для континента.

По ее словам, перед началом любого диалога страны ЕС должны согласовать общую позицию.

"Прежде чем разговаривать с ними, нам следует действительно договориться о том, о чем мы хотим с ними поговорить", – добавила Каллас.

