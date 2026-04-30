'Строим систему противодействия': Зеленский рассказал, как Украина работает по теневому зерновому флоту России

На фоне скандала с приобретением Израилем похищенного в Украине зерна в нашем государстве усилят противодействие так называемому теневому зерновому флоту России. Такое противодействие будет усилено как на дипломатическом, так и на юридическом направлениях.

Об этом 30 апреля рассказал президент Украины Владимир Зеленский. Причем не говоря прямо, украинский лидер намекнул и на возможность физического противодействия.

Что сказал президент

"Важно, что активизирована работа с партнерами для синхронизации санкций – украинских в юрисдикциях партнеров и партнерских в нашей юрисдикции. Министр иностранных дел Андрей Сибига доложил о таких и других контактах. В частности, более системно работаем по теневому зерновому флоту России – по судам, которые используются для перевозки зерна, которое было украдено на временно оккупированной территории Украины", – отметил Владимир Зеленский.

Президент напомнил "острый израильский трек по украденному зерну" и отметил, что в "соответствующую работу" включились наши дипломаты и Офис генпрокурора Украины.

"Строим систему противодействия теневому зерновому флоту, так же как и теневому нефтяному флоту", – сказал президент.

Напомним, что в отношении последнего Украина, по возможности, торпедирует такие суда морскими дронами.

Отдельно Владимир Зеленский по факту беседы с главой МИД Андреем Сибигой отметил, что были согласованы "некоторые кадровые вопросы в структуре министерства и в нашем посольском корпусе".

Что предшествовало

Как сообщал OBOZ.UA, к ряду стран, которые в нарушение международного права продолжают покупать зерно, незаконно вывезенное Россией с временно оккупированных территорий Украины, присоединилась еще одна. Так, недавно в израильский порт в Хайфе прибыло судно с украинским зерном, которое, по оценкам Киева, было незаконно вывезено захватчиками с ВОТ.

Украина уже обращалась по этому вопросу к израильтянам, но реакция оказалась недостаточной. На этом фоне президент Владимир Зеленский анонсировал санкции как против перевозчиков зерна, так и физических и юридических лиц, причастных к этой схеме.

Под угрозой санкций со стороны Евросоюза израильская компания Zenziper отложила прием российского сухогруза с зерном, которое было украдено с временно оккупированных территорий Украины. В результате судну пришлось развернуться и уйти прочь от берегов Хайфы.

Отметим, что украинская разведка обнаружила более полусотни судов, которые способствуют российской агрессии против Украины – их используют именно для экспорта зерна, украденного на оккупированных украинских территориях. Чтобы скрыть происхождение товара, суда ходят под флагами 15 различных иностранных государств.

