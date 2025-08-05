ЕС и США сами торгуют с Россией: Индия ответила на угрозы поднять пошлины за дружбу с Путиным

В Индии считают неоправданными и необоснованными любые обвинения в покупке нефти у России со стороны Европейского Союза (ЕС) и США. В Нью-Дели не готовы слушать такие заявления от стран, которые и сами торгуют со страной-агрессором.

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Об этом говорится в коммюнике индийского Министерства иностранных дел. Таким образом страна ответила на угрозы Европы и Америки наложить дополнительные пошлины на индийские товары из-за дружбы с кремлевским режимом.

Детали

В МИД напомнили, что Индия начала импортировать нефть из России, поскольку после начала полномасштабной войны в Украине традиционные ее поставщики перенаправили свои грузы в Европу. В то время Соединенные Штаты активно поощряли это, аргументируя это укреплением стабильности мировых энергетических рынков, отметили индийские дипломаты.

"Импорт Индии предназначен для обеспечения предсказуемых и доступных цен на энергоносители для индийского потребителя. Это является необходимостью, обусловленной ситуацией на мировом рынке. Однако показательно, что те же страны, которые критикуют Индию, сами торгуют с Россией. В отличие от нашего случая, такая торговля даже не является жизненно важной национальной потребностью", – уверены во внешнеполитическом ведомстве.

В Нью-Дели заявили, что в 2024 году двусторонний объем торговли товарами между ЕС и РФ достиг отметки 67,5 млрд евро, а импорт сжиженного природного газа в Европу достиг рекордных 16,5 млн тонн. Также торговля между Европой и Россией включает удобрения, горнодобывающую продукцию, химикаты, железо и сталь, а также машины и транспортное оборудование. А США продолжают закупать у России гексафторид урана для своей ядерной отрасли, палладий для производства электромобилей, удобрения и химикаты.

"В связи с этим, нападения на Индию являются неоправданными и необоснованными. Как и любая крупная экономика, Индия будет принимать все необходимые меры для защиты своих национальных интересов и экономической безопасности", – предупредили в Нью-Дели.

Торговля Индии с РФ

Индия является третьим по величине импортером нефти в мире и крупнейшим покупателем дешевой российской нефти-сырца морем – она покрывает треть всех потребностей этой страны. Всего в июне индийский импорт из России составил 2 млн баррелей в день, а накопленным итогом за первое полугодие – 1,75 млн.

30 июля президент США Дональд Трамп сообщил, что вводит 25-процентные пошлины для Индии, с которой до этого вел напряженные торговые переговоры. Он также пригрозил "штрафами" за сотрудничество с Москвой, в том числе военное, а затем заявил, что ему "наплевать", если Россия и Индия вместе потопят свои "мертвые экономики". Крайний срок выполнения требований президента США истек 1 августа.

А 4 августа Трамп открыто назвал Индию причастной к гибели мирных украинцев из-за финансирования российской экономики. "Из-за этого я существенно повышу пошлину, которую Индия платит США", – пригрозил он.

Ранее OBOZ.UA сообщал о намерении США ввести 100-процентные пошлины на товары из Китая, если эта страна продолжит закупать нефть у России. Министр финансов США Скотт Бессент уже соответственно предупредил местных чиновников.

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