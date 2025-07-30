США предупредили Китай по поводу России: в Вашингтоне готовы принять жесткие меры

США намерены ввести 100%-ные пошлины на китайские товары – в случае, если эта страна продолжит закупать нефть у России. Министр финансов США Скотт Бессент уже сделал соответствующее предупреждение местным чиновникам.

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Об этом сообщает Reuters. Отмечается, что также Бессент:

Напомнил, что в Конгрессе ожидает рассмотрения законопроект, уполномочивающий президента США Дональда Трампа вводить пошлины в размере до 500% для стран, покупающих у России нефть.

Выразил мнение, что принятие такой меры подтолкнет союзников США к аналогичным действиям.

"Я думаю, любой, кто покупает подсанкционную российскую нефть, должен быть готов к этому", – заявил Бессент.

Что ответили в Китае

В то же время, отмечается, по словам американского министра, в самом Китае уже дали ответ на предупреждение. Там, подчеркивается, заявили, что:

Китай – суверенное государство с собственными энергетическими потребностями.

Закупки нефти будут осуществляться в соответствии с внутренней политикой страны.

"Китайцы очень серьезно относятся к своему суверенитету. Мы не хотим на него посягать, так что они предпочли бы платить 100-процентные пошлины", – резюмировал Бессент.

Что предшествовало

Ранее же Дональд Трамп заявил, что сократит 50-дневный срок, который дал российскому диктатору Владимиру Путину на прекращение огня в Украине. Он добавил, что очень разочарован главой Кремля.

При этом он подчеркнул: в случае отказа России от заключения мирного соглашения с Украиной Соединенные Штаты введут вторичные санкции против Москвы.

В свою очередь, в Госдепе отметили: ультиматум Трампа российскому диктатору Владимиру Путину является абсолютно серьезным.

"Мы готовы сделать все необходимое", – сказала пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Трамп согласовал с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен новый дедлайн для Путина. Вопрос предельных сроков, в которые Соединенные Штаты ожидают от России достижения соглашения с Украиной о прекращении огня, поднимался во время недавних переговоров между фон дер Ляйен и Трампом.

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