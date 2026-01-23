Несмотря на обещания Британии: десятки подсанкционных российских танкеров проходят через Ла-Манш – ВВС

Несмотря на обещания Великобритании принять "решительные меры" против российского "теневого флота", 42 подсанкционных танкера прошли через Ла-Манш. Среди них – Sofos и Nasledie, которые находились под санкциями еще с мая 2025 года.

По данным ВВС, танкер Sofos загрузил нефть в России в середине ноября и направлялся в Турцию. Впоследствии он отплыл в Венесуэлу, где выключил трекинг и примерно 22-23 декабря был зафиксирован возле нефтетерминала Хосе. После этого сигнал появился снова 26 декабря уже за пределами территориальных вод Венесуэлы, а затем судно прошло через Ла-Манш и, по состоянию на 23 января, находится вблизи Санкт-Петербурга.

Еще один танкер, который находится под санкциями, Nasledie, также вошел в Ла-Манш в январе. Известно, что судно, которому более 20 лет, в ноябре изменило название с Blint и сменило флаг Коморских Островов на российскую регистрацию. В конце 2025 года танкер покинул Россию и прошел через Ла-Манш. На тот момент на его борту было около 100 000 тонн нефти Urals.

BBC Verify также идентифицировала 6 танкеров, курсировавших через Ла-Манш под флагами стран, которым не принадлежат. Согласно конвенции ООН по морскому праву такие суда могут быть задержаны как безгосударственные.

Что предшествовало

В заявлении для BBC Verify Министерство обороны Великобритании подтвердило, что для ведомства вопрос противодействия теневому флоту России остается приоритетом.

В январе министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер заявила, что правительство готово усилить давление на Россию и принять новые "решительные меры" против теневого флота. Однако, британские войска пока самостоятельно не задержали ни одно судно российского теневого флота.

Такую бездеятельность критикуют британские политики. В частности председатель парламентского комитета иностранных дел Эмили Торнберри заявила о собственном разочаровании, а депутат Майк Мартин подчеркнул, что Королевские морские пехотинцы имеют достаточную подготовку для таких операций. Он подчеркнул, что доходы от теневого флота помогают финансировать войну России в Украине.

Ранее OBOZ.UA сообщал:

– Военно-морской флот Франции перехватил нефтяной танкер в Средиземном море. Сообщается, что корабль мог принадлежать российскому теневому флоту.

– В Великобритании стали изучать возможность использования нефти, изъятой с танкеров российского "теневого флота", для финансирования военных усилий Украины. По замыслу правительства, такой шаг позволит не только лишить Москву нелегальных доходов, но и направить эти средства на поддержку украинского сопротивления.

