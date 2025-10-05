Непал накрыли мощные дожди: из-за оползней и наводнений погибли десятки людей

По меньшей мере 51 человек погиб на востоке Непала меньше чем за сутки в результате ливневых дождей. Непогода вызвала масштабные наводнения и оползни в стране.

Видео дня

По информации издания Reuters, минимум тридцать пять человек погибли в результате отдельных оползней в округе Илам на востоке Непала, граничащего с Индией. Девять человек пропали без вести после того, как их смыло наводнение, а еще трое погибли в результате ударов молнии в других частях Непала.

"Спасательные работы для пропавших без вести лиц продолжаются", – сказала Шанти Махат, пресс-секретарь Национального управления по уменьшению рисков стихийных бедствий и управления ими в Непале.

По сообщениям местных СМИ, в восточноиндийском горном регионе Дарджилинг в Западной Бенгалии по меньшей мере семь человек погибли в результате оползней, произошедших после сильных дождей.

"Семь тел погибших уже извлекли из-под обломков. У нас есть информация еще о двух людях. Также проводится работа по извлечению их тел", – сказал в воскресенье Абхишек Рой, представитель полиции округа Дарджилинг.

По словам властей, несколько автомагистралей были заблокированы оползнями и смыты наводнениями, в результате чего сотни пассажиров остались в затруднительном положении.

"Внутренние рейсы в значительной степени нарушены, но международные рейсы выполняются в обычном режиме", – сказал Ринджи Шерпа, представитель аэропорта Катманду, крупнейшего международного аэропорта Непала.

На юго-востоке Непала река Коши, которая почти каждый год вызывает смертельные наводнения в восточном индийском штате Бихар, текла выше опасного уровня, сообщил чиновник округа.

Дхармендра Кумар Мишра, губернатор округа Сунсари, заявил, что все 56 шлюзовых затворов плотины Коши были открыты для слива воды, по сравнению с примерно 10-12 при обычной ситуации, добавив, что власти запретили движение транспорта по мосту.

В Катманду, окруженном горами, несколько рек затопили дороги и многие дома, отрезав столицу с храмами от остальной части страны дорогами.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди поддержал Непал в своем посте в соцсети Х.

"Потери жизней и ущерб, вызванные сильными дождями в Непале, являются тревожными. Мы стоим рядом с народом и правительством Непала в это трудное время. Как дружественный сосед и первая служба реагирования, Индия остается преданной оказанию любой помощи, которая может понадобиться", – сказал он.

Стоит отметить, что сотни людей ежегодно погибают из-за оползней и внезапных наводнений, которые являются распространенными в преимущественно горном Непале во время сезона муссонов, который обычно начинается в середине июня и продолжается до середины сентября.

Метеорологи сообщили, что дожди, вероятно, продлятся в гималайской стране до понедельника, а власти заявили, что принимают"максимальные меры предосторожности и меры предосторожности", чтобы помочь пострадавшим от стихийного бедствия.

Как сообщал OBOZ.UA, в 2024 году сильнее всего от наводнений пострадал крупнейший город Непала и столица Катманду. Там всего за два дня выпала половина среднегодового количества осадков. Тогда погибли тысячи людей.

Напомним, что на днях Болгарию охватила мощная непогода – в западных районах выпал снег, а на востоке пролились сильные дожди. На прибрежном курорте после внезапного наводнения, вызванного ливнями, погибли три человека, среди которых двое спасателей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!