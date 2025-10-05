Ливень в Болгарии унес жизни трех человек: в причерноморских регионах объявили чрезвычайное положение. Фото

Болгарию охватила мощная непогода – в западных районах выпал снег, а на востоке пролились сильные дожди. На прибрежном курорте после внезапного наводнения, вызванного ливнями, погибли три человека, среди которых двое спасателей.

Об этом сообщает BTA. Из-за стихии движение транспорта было серьезно затруднено, а горные перевалы закрыты из-за снегопада. В регионах Бургас, Монтана и Перник объявили чрезвычайное положение.

Несколько членов правительства провели пресс-конференцию, чтобы сообщить о мерах, направленных на преодоление последствий стихии в Бургасской области, где наводнение унесло человеческие жизни. Вице-премьер Томислав Дончев заявил, что главной задачей правительства является спасение людей.

Министр внутренних дел Даниэль Митов созвал оперативный штаб и активировал план действий в случае наводнения. По его словам, официальное предупреждение от Европейской системы раннего оповещения о наводнениях поступило еще накануне. Ночью на юго-востоке Болгарии за короткий промежуток времени были зафиксированы чрезвычайно сильные осадки, и региональный губернатор Бургаса активировал систему BG-Alert.

Автоматические метеостанции зафиксировали уровень осадков более 410 мм в селе Изгрев и 225 мм в городе Царево, где было объявлено чрезвычайное положение. Более 50 сотрудников службы по чрезвычайным ситуациям работают в пострадавших районах, сообщил руководитель Национального оперативного центра Калоян Дончев.

Самая тяжелая ситуация наблюдается в Елените, где продолжаются сильные дожди, а условия остаются сложными. В Монтана и Пернике сильный снегопад привел к перекрытию дорог и повалу деревьев, которые сейчас расчищают спасатели.

Министр туризма Мирослав Боршош подчеркнул, что трое польских туристов были спасены и эвакуированы из Елените. Он считает, что на черноморских курортах нет никакой опасности ни для болгарских, ни для иностранных туристов.

Подробности смертельного наводнения в Елените

В курортном поселке Елените в Болгарии после мощных ливней погибло три человека, среди них – двое спасателей (сотрудник пограничной полиции и водитель экскаватора, которого смыло паводковой водой). Тело одного мужчины нашли в подземных помещениях здания, подтопленного после внезапного наводнения.

Министр внутренних дел Даниэль Митов сообщил, что стихия сошла с гор к побережью, смывая автомобили в море. Пропавших без вести нет, а семью, автомобиль которой попал под воду, удалось спасти.

На месте трагедии работают пожарные, военные, пограничники, волонтеры и представители местной власти. По данным метеорологов, в районе выпало от 200 до 250 литров осадков на квадратный метр.

Министр обороны Атанас Запрянов сообщил, что в Елените направлены два корабля ВМС Болгарии со спасательными командами. Он подчеркнул, что в случае необходимости правительство готово привлечь дополнительные силы для ликвидации последствий стихии. "Мы следим за ситуацией и, если Министерство внутренних дел обратится к нам, мы готовы развернуть дополнительные силы", – добавил Запрянов.

Министр окружающей среды Манол Генов поручил провести срочное расследование относительно того, не были ли гостиницы построены на территории бывших сухих каналов, служивших естественными стоками во время ливней. По его словам, сейчас рассматривается версия, что большое количество осадков выпало за очень короткое время, что и вызвало катастрофу.

По словам министра регионального развития Ивана Иванова, специалисты Национального управления строительного контроля уже направлены в Елените для проверки законности застройки. Параллельно агентства дорожной инфраструктуры и водоканала обследуют повреждения, а результаты расследования должны обнародовать до 7 октября.

В то же время министр туризма Мирослав Боршош инициировал дополнительную проверку относительно предоставления разрешений на строительство отелей в прибрежных зонах. Власти хотят установить, могла ли незаконная застройка усилить последствия наводнения.

Электроснабжение в пострадавших районах временно отключили, чтобы избежать аварий. Затопленную подстанцию уже осушили, после чего начнется восстановление энергоснабжения, сообщил министр энергетики Жечо Станков.

Руководитель Главного управления пожарной безопасности Александр Джартов подчеркнул, что спасатели действовали в чрезвычайно сложных условиях. Он предостерег, что из-за изменения климата Болгария переходит "от сезона сильных пожаров к сезону наводнений", и призвал власти усилить профилактические меры.

Снегопады парализовали движение в Болгарии

Министр регионального развития Иван Иванов заявил, что ситуация на автомагистрали "Хемус" остается критической из-за сильной непогоды. Он раскритиковал работу дорожных компаний, назвав ее "недостаточно хорошей, если не плохой", и пообещал максимальные штрафы для виновных, в частности для государственного предприятия "Автомагистрали ЕАД".

На западе страны снегопад продолжается второй день подряд, особенно в Балканском хребте. Из-за мокрого снега десятки сел в северо-западной и юго-западной Болгарии остались без электроснабжения, а перевал Петрохан, который соединяет регионы Монтана и Видин с Софией, был закрыт для транспорта.

Для очистки дорог привлекли более 30 снегоочистительных машин, пять из которых работают на Петрохане. Снег продолжает падать, из-за чего ветви и целые деревья ломаются под его весом, блокируя движение и создавая дополнительные опасности.

Болгарская государственная железная дорога сообщила о значительных задержках и отмене поездов из-за падения деревьев на контактные линии. Больше всего пострадали маршруты Видин–София, Разград–Самуил и Враца–Плевен, где задержки достигали более трех часов.

София также почувствовала первый снег 2025 года – дождь перешел в кратковременный снегопад. Мэр столицы Васил Терзиев активировал систему BG-Alert из-за опасности падения деревьев в природном парке Витоша, отметив, что город был готов к непогоде: "Нас ничего не удивило, проблем с наводнениями не было, благодаря быстрой реакции".

По данным синоптиков, сложная метеорологическая ситуация вызвана средиземноморским циклоном, который проходит к югу от Болгарии. Холодный воздух с севера сталкивается с теплой и влажной массой, из-за чего обильные осадки наблюдаются по всей территории страны.

Как сообщал OBOZ.UA, из-за мощных ливней Болгария столкнулась со значительными наводнениями, которые поразили курорты, такие как Елените, Несебр и Солнечный Берег. Также ушла под воду часть города Пловдив, который не находится в курортной зоне.

