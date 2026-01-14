"Я с ним не согласен": Трамп пригрозил премьеру Гренландии "проблемами" за желание остаться с Данией

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пригрозил премьер-министру Гренландии Йенсу-Фредерику Нильсену "большими проблемами". Угрозы американский президент озвучил после заявлений Нильсена о намерении острова остаться в союзе с Данией.

В то же время Трамп подчеркнул, что ничего не знает о гренландском политике. Трансляцию заявления президента США вел YouTube-канал Белого дома.

Претензии США на Гренландию

Журналисты спросили у Трампа, что он думает об озвученном премьер-министром Гренландии утверждении, что остров намерен оставаться автономией в составе Дании. На это американский президент ответил угрозами в адрес гренландского политика.

По словам Трампа, он не знает, кто такой премьер-министр Гренландии. Вслед за этим президент Соединенных Штатов заявил, что у гренландского политика будут "большие проблемы".

"у это их проблема. Это их проблема. Я с ним не согласен. Я не знаю, кто он. Ничего о нем не знаю, но для него это будет большая проблема", – заявил президент США.

Напомним, Трамп заявил, что аннексия датского острова нужна Вашингтону ради международной безопасности. Он признал, что для него не главное, хотят ли люди из Гренландии стать американцами; такое "присоединение" необходимо, и задача США – убедить население в этом.

Как сообщал OBOZ.UA, правительство президента США Дональда Трампа разрабатывает соглашение по Гренландии, которое потенциально могут предложить властям острова. В частности, предлагается заключить Договор о свободной ассоциации.

