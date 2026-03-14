'Не сейчас': Трамп отклонил предложения союзников начать переговоры с Ираном о прекращении войны

Администрация президента США Дональда Трампа отклонила попытки союзников с Ближнего Востока начать дипломатические переговоры, направленные на прекращение войны в Иране. Оман, который был посредником в переговорах до начала операций Штатов и Израиля, неоднократно пытался установить связь, но Белый дом четко дал понять, что он не заинтересован.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на три информированных источника. Высокопоставленный чиновник Белого дома подтвердил, что Трамп отклонил эти попытки начать переговоры и сосредоточен на продолжении войны, чтобы еще больше ослабить военный потенциал Тегерана.

"Сейчас он в этом не заинтересован, и мы продолжим миссию без уменьшения усилий. Возможно, наступит день, но не сейчас", – сказал собеседник издания.

Египет, который участвовал в посредничестве до войны, также пытался возобновить контакты. Судя по всему, эти усилия не дали результатов, однако они позволили добиться "определенной военной сдержанности" со стороны соседних стран, которые подверглись ударам со стороны Ирана, говорят источники.

В течение первой недели войны Трамп писал на своей платформе Truth Social, что политическое и военное руководство Ирана настолько пострадало от американо-израильских ударов, что они хотели бы переговорить, но уже "слишком поздно".

Reuters отмечает, что Трампу свойственно менять свою позицию в вопросах внешней политики без предупреждения. Поэтому нельзя исключать, что он может попытаться "прощупать почву" для возобновления дипломатических переговоров.

"Президент Трамп заявил, что новое потенциальное руководство Ирана дало понять, что оно хочет вести переговоры и в итоге согласится на них. Сейчас операция "Эпическая ярость" продолжается без изменений", — сказал второй высокопоставленный представитель Белого дома".

Тем временем Тегеран тоже отклонил попытки ряда стран добиться перемирия. Там отметили: этого не будет, пока США и Израиль не прекратят свои воздушные удары и не выполнят требования Ирана. Они предусматривают окончательное прекращение атак, а также выплату компенсации в рамках соглашения о перемирии.

"Отказ Трампа от дипломатических усилий может свидетельствовать о том, что сейчас администрация не имеет планов по быстрому завершению войны. По данным нескольких источников, и Соединенные Штаты, и Иран, похоже, еще менее охотно к взаимодействию, чем в первые дни войны, когда высокопоставленные чиновники США обратились к Оману, чтобы обсудить деэскалацию", – сказано в статье.

Ранее медиа сообщили, что в администрации Трампа выступают с предложением по деэскалации ситуации на Ближнем Востоке. Советник президента по вопросам искусственного интеллекта и криптовалют Дэвид Сакс заявил, что сейчас подходящий момент, чтобы объявить победу США над Ираном и выйти из конфликта. По его словам, Соединенные Штаты уже достигли своих основных целей по сдерживанию иранской угрозы.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп заявил, что военная мощь Ирана полностью уничтожена, однако Тегеран все еще способен наносить точечные удары по судоходству. Поэтому Соединенные Штаты Америки обратились к лидерам стран мира с призывом присоединиться к охране Ормузского пролива.

