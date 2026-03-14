'Военный потенциал Ирана полностью уничтожен': Трамп сделал заявление о разблокировании Ормузского пролива

Военная мощь Ирана полностью уничтожена, однако Тегеран все еще способен наносить точечные удары по судоходству. Поэтому Соединенные Штаты Америки обратились к лидерам стран мира присоединиться к охране Ормузского пролива.

Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social. Среди тех, к кому он обращался, был и госсекретарь ЦК Китая Си Цзиньпинь.

В своей заметке американский президент обратился к правительствам Китая, Великобритании, Франции, Японии и Южной Кореи. Глава Белого дома призвал их направить военные корабли в Ормузский пролив для совместного патрулирования.

"Многие страны, особенно те, на которые влияет попытка Ирана закрыть Ормузский пролив, направят военные корабли совместно с Соединенными Штатами Америки, чтобы пролив оставался открытым и безопасным", — подчеркнул американский лидер.

Оценка угрозы и действия США

Как заявил американский президент, несмотря на то, что основные силы Корпуса стражей Исламской революции были уничтожены, риск мелких диверсий до сих пор сохраняется из-за действий режима аятолл, который был "полностью обезглавлен".

Он также отметил, что Иран способен запускать один-два дрона или заминировать водную артерию. Трамп в очередной раз подчеркнулрешимость американских войск окончательно стабилизировать ситуацию в регионе.

"Соединенные Штаты будут мощно бомбить береговую линию и постоянно уничтожать иранские лодки и корабли. Так или иначе, мы вскоре сделаем Ормузский пролив открытым, безопасным и свободным", — подытожил Трамп.

Напомним, ранее Центральное командование США опубликовало видео ударов по военным самолетам, грузовикам и катерам Ирана. На кадрах видно, как авиатехника, в частности транспортные и патрульные самолеты, уничтожается один за другим, а среди пораженных целей оказался также российский военно-транспортный самолет Ил-76.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Дональд Трамп пригрозил нанести более сокрушительный удар по Ирану, если тот будет блокировать поставки нефти через Ормузский пролив. Он добавил, что США "уничтожат легкодоступные цели, что сделает практически невозможным восстановление Ирана".

