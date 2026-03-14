Советник Трампа призвал США досрочно объявить о победе в Иране – FT

В администрации президента США Дональда Трампа выступают с предложением по деэскалации ситуации на Ближнем Востоке. Советник президента по вопросам искусственного интеллекта и криптовалют Дэвид Сакс заявил, что сейчас подходящий момент, чтобы объявить победу США над Ираном и выйти из конфликта.

По его словам, Соединенные Штаты уже достигли своих основных целей по сдерживанию иранской угрозы. Об этом говорится в материале Financial Times.

Благоприятное время для "победы"

Сакс утверждает, что США достигли своих основных целей на Ближнем Востоке. По его мнению, дальнейшее военное присутствие и эскалация не приносят дополнительных дивидендов и лишь истощают ресурсы.

Он также добавил, что если война на Ближнем Востоке продлится недели или месяцы, это может привести к уничтожению Израиля. Более того, Сакс считает, что дальнейшая эскалация может привести к использованию ядерного оружия.

Заявления о возможном скором окончании активной фазы противостояния уже вызвали волатильность на энергетических рынках. Цены на нефть продемонстрировали снижение (в моменте до 10%), так как инвесторы начали закладывать в стоимость снижение рисков перебоев в поставках через Ормузский пролив.

Противоречивые сигналы

Несмотря на миролюбивую риторику части окружения, сам Трамп продолжает посылать смешанные сигналы. Ранее на этой неделе президент заявлял, что война "практически завершена", однако спустя несколько часов добавил, что "победа должна быть окончательной", чтобы устранить опасность раз и навсегда.

Предложение "объявить о победе и уйти" по аналогии с историческими дискуссиями времен войны во Вьетнаме и Ираке свидетельствует о внутреннем расколе в Вашингтоне. Часть администрации Трампа настаивает на прагматичном подходе America First, стремясь минимизировать участие в затяжных зарубежных конфликтах ради концентрации на технологическом доминировании и внутренних проблемах США. Эксперты отмечают, что, если Трамп примет эту стратегию, это может привести к радикальному изменению архитектуры безопасности на Ближнем Востоке и перераспределению влияния в регионе.

Напомним, ранее в Армии обороны Израиля заявили, что недавно нанесли удар по очередному ядерному объекту "Талеган" в Иране. По словам военных, там разрабатывались"критически важные возможности в разработке ядерного оружия", а сам объект находился вблизи Тегерана.

Как сообщал OBOZ.UA в пятницу, 13 марта, Иран совершил очередную ракетную атаку по Израилю. Хотя израильтяне задействовали свою известную ПВО "Железный купол", из-за указанного удара зафиксированы повреждения как минимум в трех городах в центральном районе страны: Тель-Авиве, Ришон-ле-Ционе и Шохами.

