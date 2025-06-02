'Коалиция готова к этой ситуации': Туск после поражения Тшасковского будет просить парламент о вотуме доверия к своему правительству

Премьер-министр Польши Дональд Туск в ближайшее время попросит парламент о вотуме доверия к своему правительству. По его словам, это станет первым тестом для коалиции "15 октября" на единство и отвагу.

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Об этом Дональд Туск заявил в телеобращении к польскому народу. Он прокомментировал поражение кандидата от правящей Гражданской коалиции Рафала Тшасковского в избирательной гонке на пост главы государства.

Польский премьер подчеркнул, что он будет пытаться выстроить нормальные отношения с новым президентом. В то же время правящая коалиция будет продолжать работу даже в том случае, если новый глава Польши будет блокировать действия правительства и не будет подписывать предложенные коалицией законы.

"Нужно многое сделать, начиная от международных дел, создания мощной армии и сильной экономики, полонизации промышленности - до социальной безопасности, государственных услуг и борьбы с преступностью. Этот план потребует единства и отваги от всей коалиции "15 октября". Первым тестом будет вотум доверия, о котором я обращусь к Сейму в ближайшее время", – сказал Туск.

По словам премьер-министра, он делает это для того, чтобы противники правительства как в Польше, так и за рубежом поняли, что коалиция "готова к этой ситуации, понимает ее серьезность и не отступит даже на шаг" от своих планов и намерений.

Напомним, что ранее премьер-министр Польши Дональд Туск раскритиковал Кароля Навроцкого за его высказывания о готовности отказаться от поддержки членства Украины в НАТО. По мнению главы польского правительства, Навроцкий таким образом подписывается под требованием страны-агрессора России. По его словам, если Россия достигнет своих преступных намерений по захвату Украины, это будет смертельным для самой Польши.

Как сообщал OBOZ.UA, в Польше завершился второй тур выборов президента. По их результатам победу одержал Кароль Навроцкий –- выдвиженец самой большой оппозиционной силы, руководитель Института национальной памяти. Он опередил мэра Варшавы Рафала Тшасковского всего на 1,78%

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