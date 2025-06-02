Летал в Москву и заявлял, что Украине не место в ЕС и НАТО: что известно о Кароле Навроцком, который побеждает на выборах в Польше

В воскресенье, 1 июня, в Польше состоялся второй тур выборов президента, где с небольшим перевесом победу одержал выдвиженец крупнейшей оппозиционной силы, руководитель Института национальной памяти Кароль Навроцкий. Ранее политик заявлял, что Украине не место у ЕС и НАТО.

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Также Навроцкий в 2018 году летал в Москву. OBOZ.UA подробнее рассказывает о биографии и скандалах новоизбранного президента Польши.

Кто такой Кароль Навроцкий

Кароль Навроцкий родился 3 марта 1983 года в Гданьске. Он вырос в семье рабочих, получал образование в местной школе, а затем – в гимназии, которую окончил в 2002 году. В 2003 году Навроцкий завершил обучение в Высшей школе бизнеса и администрации в Гданьске, получив специальность в сфере управления персоналом. В том же году поступил на исторический факультет Гданьского университета, который закончил в 2008 году.

Кроме истории, Кароль активно занимался спортом, в частности футболом. Он играл за местные клубы KKS Gedania и Ex Siedlce, хотя впоследствии оказалось, что индивидуальные виды спорта больше соответствуют его способностям. В боксе Навроцкий достиг большего – в 2004 году он одержал победу в зональном турнире Кубка Польши среди юниоров в весе до 91 кг, представляя клуб RKS Stoczniowiec.

Во время учебы на четвертом курсе он временно работал охранником в отеле "Гранд" в курортном Сопоте. После первого тура выборов польские СМИ обнародовали скандальные подробности – якобы Навроцкий был причастен к сутенерству во время той работы. Он категорически опроверг обвинения, назвав их клеветой и пообещал подать в суд на одно из изданий.

Впоследствии Навроцкий сосредоточился на научной карьере и выбрал нетипичную тему для исследований – историю организованной преступности в Польше. Из-за нестандартности темы ему пришлось защищать докторскую диссертацию по более классическому направлению – антиколониальные студии.

В 2013 году он получил степень доктора гуманитарных наук, защитив диссертацию на тему "Социальное сопротивление коммунистическому режиму в Эльблонгском воеводстве в 1976-1989 годах". Через несколько лет эта работа была отмечена почетной медалью города Эльблонг, что является уникальным случаем, которым могут гордиться даже самые опытные историки.

Научная и управленческая карьера

После получения научной степени Кароль Навроцкий присоединился к гданьскому отделению Института национальной памяти Польши (IPN), где активно публиковал статьи и проводил исследования. Основным направлением его научной деятельности стало изучение антикоммунистического сопротивления.

В апреле 2017 года Навроцкий возглавил Музей Второй мировой войны в Гданьске. Его назначение сопровождалось громким скандалом: правящая на тот момент партия "Право и справедливость" (ПиС), которая стремилась централизовать музейные учреждения, решила объединить несколько музеев. Однако действующий директор Павел Махчевич категорически выступил против этой идеи, за что и был уволен.

Навроцкий, в отличие от предшественника, открытого противостояния с правительством избежал – и именно это способствовало его карьерному росту. Таким образом, он впервые вошел в большую политику и столкнулся с ее кулуарными механизмами.

Ради должности директора музея Навроцкому пришлось сделать определенные жертвы, в частности, он временно прекратил свою деятельность в местном самоуправлении. Еще в 2011 году его избрали главой района Седльце в Гданьске. Там историк и бывший боксер был чрезвычайно активным: основал секцию ММА, организовывал парады и мероприятия по чествованию героев Второй мировой войны.

В последующие годы Навроцкий зарекомендовал себя как лицо, лояльное к действующей власти, хотя формально в партию ПиС не вступал. В то же время в руководстве "Права и справедливости" его воспринимали как своего человека: Навроцкий получал многочисленные награды, вошел в состав Совета исторической дипломатии при Министерстве иностранных дел, а также регулярно появлялся в эфирах провластных телеканалов как историк-эксперт.

28 мая 2021 года Сейм Польши поддержал кандидатуру Кароля Навроцкого на должность главы Института национальной памяти. Интересно, что за него голосовали и представители ультраправой, пророссийски настроенной "Конфедерации".

23 июля того же года его кандидатуру утвердил и Сенат – верхняя палата польского парламента. Навроцкий и антиукраинская риторика Возглавив ИНП, Навроцкий продолжил линию своих предшественников, известную под названием "исторические войны". Польша вела такие войны памяти фактически со всеми своими соседями – Германией, Россией, Израилем, а также Украиной.

В своей позиции в отношении Украины Навроцкий опирался на риторику, которая уже устоялась в польском политикуме: акцент на "этнических чистках с признаками геноцида" со стороны украинцев, замалчивание преступлений польских сил на Волыни и в Галичине, а также игнорирование участия Польши в депортациях украинцев после Второй мировой войны. Впрочем, полномасштабное вторжение России в Украину в 2022 году заставило уменьшить градус антиукраинской кампании.

На фоне беспрецедентной волны поддержки Украины со стороны польского общества открытая критика украинцев выглядела неуместной. В этой ситуации Навроцкий переключился на антигерманскую и антироссийскую риторику. В вопросе осуждения России он даже получил определенное признание – в феврале 2024 года российские власти объявили его в розыск за участие в сносе памятника советским солдатам.

Однако критики не забыли о визите Навроцкого в Москву в 2018 году – уже после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе. Он прибыл туда по приглашению на "научную конференцию", поездка финансировалась из госбюджета, но не оставила никакого публичного следа – ни фото, ни публикаций, ни официального отчета. Это вызвало волну подозрений и спекуляций от неофициальных встреч с российскими представителями до предположений о возможной вербовке со стороны спецслужб РФ.

24 ноября 2024 года Кароль Навроцкий официально объявил о своем выдвижении на пост президента Польши, сделав исторические споры с Украиной одной из главных тем своей предвыборной кампании.

Он активно участвовал в митингах с ярко выраженной антиукраинской и антиевропейской риторикой, используя резонансную в польском обществе тему эксгумаций жертв Волынской трагедии. Публично заявлял, что Украина не готова к вступлению ни в Европейский Союз, ни в НАТО. При этом Навроцкий регулярно повторял недостоверную цифру – 120 тысяч погибших поляков, которые были якобы убиты украинцами, несмотря на отсутствие подтверждений такой статистики в серьезных исторических исследованиях.

"Сегодня я не вижу Украину ни в одной структуре – ни в Европейском Союзе, ни в НАТО – пока не будут решены такие важные для поляков цивилизационные вопросы. Страна, которая не может ответить за очень жестокое преступление против 120 тысяч своих соседей, не может быть частью международных альянсов", – заявил Навроцкий в январе 2025 года в эфире Polsat News.

Похожие заявления прозвучали и во время теледебатов 12 мая, когда Навроцкий снова выразил сомнение в целесообразности интеграции Украины в западные структуры.

Визит к Трампу

Апогеем предвыборной кампании Кароля Навроцкого стало не выступление на дебатах, а его визит в Соединенные Штаты. 1 мая 2025 года кандидат в президенты Польши был принят в Овальном кабинете президентом Дональдом Трампом.

После встречи осталось яркое фото и громкое заявление главы Белого дома, который публично поддержал Навроцкого, заявив, что он обязательно победит.

Личная жизнь

Кароль Навроцкий женат на Марте Навроцкой, которая работает в налоговой службе. Супруги воспитывают троих детей: общих сына Антония и дочь Екатерину, а также Даниэля – сына Марты от предыдущего брака, которого она родила в 17 лет.

21-летний Даниэль уже пошел по стопам отчима, сделав первые шаги в политике. На местных выборах 2024 года он баллотировался в городской совет Гданьска от партии "Право и справедливость", однако не одержал победы. В то же время ему удалось выиграть на уровне района: он был избран депутатом от Седльце – того самого района, которым десять лет назад руководил сам Кароль Навроцкий.

Как сообщал OBOZ.UA, согласно обнародованным результатам Национальной избирательной комиссии Польши подсчета 100% избирательных участков, Навроцкий получил 50,89% (10 606 628 голосов), а его соперник Тшасковски набрал 49,11% (10 237 177 голосов).

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