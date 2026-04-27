'Не обойтись': в Германии призвали к введению обязательной военной службы

Военная служба в Германии должна быть введена как можно скорее, и избежать этого не получится. Только одними добровольцами необходимой безопасности для страны достичь невозможно.

Об этом заявил лидер ХСС Маркус Зедер изданию Bild.Он раскритиковал новую военную стратегию правительства по увеличению количества добровольцев с 70 000 до 200 000 солдат.

Что известно

Маркус Зедер раскритиковал новую военную стратегию правительства, где министр обороны Борис Писториус хочет увеличить резерв с нынешних 70 000 солдат до не менее 200 000 до 2035 года. Согласно этой концепции, немецкие вооруженные силы должны стать самой сильной конвенционной армией в Европе, в составе которой будет 460 000 боеспособных солдат. И это должно быть достигнуто с помощью новой добровольной военной службы.

Зедер требует быстрого введения военной службы, отметив, что без этого обойтись невозможно.

"Для нас совершенно ясно: если Бундесвер должен стать крупнейшей армией в Европе, то нет никакого способа избежать военной службы", – сказал он изданию.

По его словам, нельзя достичь необходимой безопасности для страны только добровольцами.

"Безопасность – это предпосылка свободы. Вот почему воинская обязанность должна быть введена как можно скорее, и нам также нужна концепция, которая обеспечит резервистов полным снаряжением", – сказал лидер ХСС.

Что предшествовало

Министр обороны Борис Писториус представил в Берлине новую оборонную стратегию страны, которая впервые включает комплексный военный план развития вооруженных сил с определением их структуры и численности. В документе определили ключевые угрозы и направления усиления обороноспособности. В то же время значительная часть деталей обоих документов остается засекреченной. Главным вызовом для безопасности ФРГ названа Россия.

В частности, в документе отмечается, что Москва якобы создает предпосылки для возможного военного нападения на страны НАТО и уже ведет гибридные операции, в частности против самой Германии. Речь идет об информационном воздействии, кибератаках и других формах косвенного давления.

"Россия через перевооружение готовится к военному противостоянию с НАТО и рассматривает применение военной силы как законный инструмент продвижения своих интересов", – сказал Писториус.

Согласно новой концепции, бундесвер должен быть превращен в самую мощную конвенциональную армию Европы. Предполагается, что вместе с союзниками не менее 460 тысяч военнослужащих будут способны противостоять возможной агрессии и обеспечить коллективную оборону в рамках НАТО.

Как сообщал OBOZ.UA, власти Германии анонсировали новый масштабный пакет оборонной помощи Украине, который включает ракеты к системам ПВО Patriot и финансирование дальнобойных дронов. Решение было озвучено во время очередной встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн".

Также мы писали о том, что Германия готовит флот к возможной операции в Ормузском проливе. Однако ВМС Германии намерен участвовать в операции только при условии прекращения боевых действий.

