"Должны брать ответственность": Германия готовит флот к возможной операции в Ормузском проливе

Военно-морские силы Германии направляют корабли в Средиземное море на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке. Немецкие военные готовятся таким образом к возможной операции в Ормузском проливе.

Однако ВМС Германии намерен принимать участие в операции только при условии прекращения боевых действий. Об этом в интервью газете Rheinische Post рассказал министр обороны Германии Борис Писториус.

Германия готовится к операции в Ормузском проливе

По словам Писториуса, участие немецкого военно-морского флота в операции в Ормузском проливе возможно только при условии прекращения боевых действий в регионе. Также глава оборонного ведомства заявил, что необходимо получить соответствующий мандат от Бундестага.

"Предпосылкой для привлечения немецкого флота в проливе Ормуз является, прежде всего, прекращение боевых действий. В конце концов, мы являемся одной из крупнейших вооруженных сил в Европе и поэтому должны брать на себя ответственность. В то же время мы осознаем, что не можем перенапрягать свои возможности", – сказал Писториус.

Кроме того, он добавил, что Германия имеет значительный опыт в выявлении мин и разминировании. Именно в этом контексте Писториус предлагает участие немецких войск в обеспечении безопасного судоходства в Ормузском проливе.

Также министр обороны рассказал, что для оперативного развертывания сил в Ормузском проливе часть подразделений решили заранее перебросить ближе к региону. В частности, в Средиземное море направят минный тральщик вместе с судном управления и обеспечения.

