Ракеты для Patriot, несколько IRIS-T и не только: Германия предоставит Украине очередной пакет оборонной помощи

Власти Германии анонсировали новый масштабный пакет оборонной помощи Украине, который исключает ракеты к системам ПВО Patriot и финансирование дальнобойных дронов. Решение было озвучено во время очередной встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн".

Видео дня

Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус. Информацию обнародовал Укринформ.

Поэтому Германия усиливает вклад в укрепление украинской противовоздушной обороны, в частности путем передачи нескольких сотен управляемых ракет для систем Patriot в рамках долгосрочной инициативы поддержки ПВО. Кроме этого, украинская сторона получит дополнительные пусковые установки IRIS-T, которые должны повысить эффективность отражения воздушных атак.

Отдельный акцент в новом пакете сделан на развитии ударных возможностей Украины на большом расстоянии. Для этого Германия выделяет 300 миллионов евро на закупку дальнобойных беспилотников украинского производства. Речь идет также об углублении сотрудничества в рамках совместных оборонных предприятий, которые будут работать над созданием новых типов дронов.

Такие решения направлены на поддержку общей стратегии Украины в войне и помогут сохранить динамику на фронте. Успех украинской обороны в значительной степени зависит от международной поддержки.

Также была отмечена устойчивость Украины во время сложного зимнего периода, когда Россия осуществляла массированные атаки на энергетическую инфраструктуру. Несмотря на это, украинские силы не только удержали оборону, но и демонстрируют эффективность на поле боя и значительный прогресс в развитии собственных оборонных технологий.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в среду, 15 апреля, в Германии началась 34-я встреча контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн". Заседание проходит в гибридном формате: в Берлине лично присутствуют руководители оборонных ведомств Германии (Борис Писториус), Великобритании (Джон Гили) и Украины (Михаил Федоров), а также генеральный секретарь НАТО (Марк Рютте).

Напоминаем, что накануне Украина и Германия согласовали масштабный пакет оборонного сотрудничества общей стоимостью 4 млрд евро. В него вошли сотни ракет для Patriot, deep-strike и mid-strike дроны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!