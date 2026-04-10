'Не настроены на уступки': Вэнс вылетел в Пакистан на переговоры с Ираном

Американская делегация отправилась в Пакистан, где планируются переговоры с представителями Ирана. Переговорную группу возглавил вице-президент США Джей Ди Вэнс, который заявил о готовности к диалогу при условии "добросовестного подхода" со стороны Тегерана.

Об этом сообщает Clash Report. По словам Вэнса, американская сторона ожидает конструктивных переговоров и рассчитывает на положительный ход диалога. Он отметил, что США готовы к сотрудничеству, если Иран будет действовать открыто и честно.

Вместе с тем политик подчеркнул, если Иран будет пытаться манипулировать американская сторона не пойдет на уступки. По его словам, в таких случаях, переговорная группа настроена на жесткую позицию.

"Мы с нетерпением ждем переговоров. Думаю, они пройдут в позитивном ключе... Как сказал президент, если иранцы готовы вести переговоры добросовестно, мы, безусловно, готовы протянуть им руку. Если же они попытаются нами манипулировать, то обнаружат, что наша переговорная группа не настроена на уступки", – заявил Вэнс.

Напомним, переговоры между странами состоятся в эти выходные в Исламабаде. Кроме Джей Ди Вэнса к взаимодействию с иранцами присоединятся спецпосланник Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер. Среди ключевых тем обсуждения, в частности, возможность открытия Ормузского пролива и продолжение перемирия.

Также OBOZ.UA сообщал, в Иране заявили об изменении своего дипломатического вектора в мирных переговорах с США. Как отмечается, отныне Тегеран будет проявлять гораздо большую осторожность, чем в предыдущем мирном процессе.

