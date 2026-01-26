Называет 'диктаторшей': Каллас в частных разговорах критикует фон дер Ляйен – Politico

Высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас критикует главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. В частных разговорах она называет ее "диктаторшей".

Об этом говорится в материале Politico со ссылкой на должностных лиц ЕС. Воки утверждают, что отношения Урсулы фон дер Ляйен с экс-главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем тоже были крайне напряженными, а с Каллас ситуация еще сложнее.

Напряжение в отношениях Каллас с фон дер Ляйен

В статье отмечается, что нынешняя глава дипломатии ЕС потеряла полномочия по Средиземноморскому региону после того, как в прошлом году Еврокомиссия создала отдельный Генеральный директорат по вопросам Ближнего Востока, Северной Африки и Персидского залива. Параллельно в Комиссии готовят планы по сокращению Европейской службы внешних действий, которую она возглавляет.

В ответ Каллас пыталась назначить своим заместителем влиятельного бывшего руководителя аппарата Жана-Клода Юнкера – Мартина Зельмаера, однако это решение заблокировала Урсула фон дер Ляйен.

"Каллас "частно жалуется, что она (Урсула фон дер Ляйен. – Ред.) является диктатором, но она ничего не может с этим сделать", – отметил информированный источник.

Напомним, ранее Каллас отмечала, что ситуация может меняться очень быстро и непредсказуемо. Поэтому Европа будет работать над сохранением единства, ведь любые споры между союзниками выгодны врагу.

Как писал OBOZ.UA, высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности убеждена, что инициированные Дональдом Трампом споры между Европой и Америкой выгодны России и Китаю.

