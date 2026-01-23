'Слово этого года – непредсказуемость': Каллас призвала лидеров ЕС готовиться к различным сценариям

Европейским лидерам следует учитывать, что ситуация может меняться очень быстро и непредсказуемо. Поэтому Европа будет работать над сохранением единства, ведь любые споры между союзниками выгодны врагу.

Об этом заявила высокая представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. Как передает "Укринформ", политик пообщалась со СМИ перед началом неформальной встречи лидеров Евросоюза в Брюсселе.

"Трансатлантические отношения подверглись значительному удару"

Каллас отметила: после обещаний президента США Дональда Трампа, который отказался применять войска против Гренландии и вводить тарифы, европейцы "почувствовали облегчение".

"Но мы также увидели, что в этом году мы готовы к большой непредсказуемости, поэтому нам все равно нужно обсудить наши планы относительно различных сценариев, поскольку однажды все может измениться", – отметила руководительница дипломатии ЕС.

Как выразилась она, слово 2026 года – это "непредсказуемость". Европа уже находится в этом состоянии.

В таких условиях важно сконцентрироваться на решении реальных насущных проблем, таких как полномасштабная война Российской Федерации против Украины.

"Нам нужно сосредоточиться на том, чтобы реально остановить эту войну. Мы видели много попыток и дипломатических усилий для достижения мира, но только с одной стороны. Мы не видели никаких уступок с российской стороны. Наоборот – они усилили свои удары по гражданскому населению и гражданской инфраструктуре", – отметила политик.

Несогласие между партнерами выгодно другой стороне – враги "наслаждаются тем, что видят".

"Трансатлантические отношения действительно получили значительный удар за последнюю неделю, но думаю, за год мы поняли, что отношения уже не те, что были. С европейской стороны мы не хотим отказываться от 80 лет хороших отношений и готовы работать над этим", – сказала Каллас.

По ее мнению, когда Европа готова действовать сообща, защищать свои ценности и интересы, "это тот сигнал, который мы можем послать как нашим союзникам, так и нашим противникам".

