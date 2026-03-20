НАТО свернуло миссию в Ираке из-за ситуации на Ближнем Востоке: что известно

Миссия НАТО в Ираке "безопасно передислоцировала" весь свой персонал с Ближнего Востока в Европу. Последний персонал миссии НАТО в Ираке покинул страну 20 марта.

Миссия будет продолжать работу, теперь – в составе Объединенного командования сил НАТО в Неаполе, Испания. В НАТО это назвали "корректировкой своей позиции".

Что сказали в НАТО

"Я хотел бы поблагодарить республику Ирак и всех союзников, которые помогли в безопасном перемещении персонала НАТО из Ирака. Я также хотел бы поблагодарить преданных мужчин и женщин миссии НАТО в Ираке, которые продолжали свою работу в течение этого периода. Они настоящие профессионалы", – сказал верховный главнокомандующий НАТО в Европе, генерал Алексус Гринкевич.

В свою очередь министр обороны Испании Маргарита Роблес подтвердила, что эвакуация и передислокация военных, размещенных в Ираке завершается. Испанский контингент в составе миссии является крупнейшим, хотя кроме стран-членов НАТО, в ней также работают военные Австрии и Австралии.

О чем речь

Миссия была развернута по просьбе иракского правительства и действует с 2018 года. Это – небоевая консультативная структура, направленная на помощь Ираку "в создании более устойчивых, прозрачных, инклюзивных и эффективных институтов и сил безопасности".

Первоочередной задачей миссии было обучение сил безопасности страны в "борьбе с терроризмом и предотвращении возвращения ИГИЛ".

Что предшествовало

Ирак стал одной из целей для Ирана после начала 28 февраля боевых действий США и Израиля против исламского государства. В частности, в Ираке иранцами были обстреляны позиции иракских курдов и посольство США.

Как сообщал OBOZ.UA, в марте французский солдат погиб в результате ударов иранских беспилотников по военной базе вблизи Ирбиля в иракском Курдистане.

Иран не прекращает удары по Ираку и 18 марта в Багдаде была зафиксирована новая серия атак на объекты, связанные с США. В частности, Иран применил ракеты и ударные беспилотники по дипломатическому комплексу и району международного аэропорта.

