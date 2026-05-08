'Согласовываем график': Зеленский рассказал, когда представители Трампа прибудут в Киев

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке новых международных визитов в рамках дипломатических усилий по завершению войны. В частности, речь идет об ожидаемом приезде в Киев представителей президента США Дональда Трампа.

Украинская сторона рассчитывает, что эти контакты помогут активизировать переговорный процесс. Об этом глава государства заявил по итогам доклада министра обороны Рустема Умерова.

"Был сегодня доклад Рустема Умерова по итогам встреч в Соединенных Штатах. Переговоры содержательные. Согласовываем график необходимых визитов и ожидаем в Киеве представителей Президента Америки на рубеже весны – лета", – отметил он.

Украинская власть надеется, что на этот раз удастся реализовать запланированные шаги и придать новый импульс дипломатическим процессам.

Отдельное внимание во время переговоров уделили гуманитарным вопросам. В частности, речь идет о продолжении обменов военнопленных, что остается одним из ключевых направлений взаимодействия.

Также стороны работают над деталями договоренностей, которые могут обеспечить дополнительные гарантии безопасности. По словам президента, важно сохранять конструктивный диалог и постепенно двигаться к миру.

"Дорабатываем детали договоренностей, которые могут гарантировать безопасность. Важно, что есть конструктив, и нужно двигаться к миру, усиливая Украину и двусторонние отношения с Америкой", – резюмировал глава государства.

Напомним, спецпредставители президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер не спешат ехать в Киев, несмотря на предыдущие планы такого визита. Это происходит на фоне растущих сомнений в Вашингтоне относительно целесообразности возобновления мирных переговоров по Украине. По данным источников, разговоры о поездке продолжались месяцами, но по состоянию на сейчас решение так и не реализовали.

Как сообщал OBOZ.UA, ситуация с визитом Уиткоффа и Кушнера в Киев вызывает раздражение у украинской стороны. Президент Украины Владимир Зеленский публично раскритиковал подход американских представителей. Он подчеркнул, что регулярные поездки в Россию без визита в Украину выглядят как проявление неуважения.

