Нардепы за год массово "пересели" на элитные автомобили: на кого оформлены машины за несколько миллионов и кто купил самую дорогую

Сразу 15 народных депутатов стали владельцами элитных автомобилей в 2025 году. По декларациям, каждое такое авто стоит более 3 млн грн, а суммарная стоимость этих машин превысила 76 млн грн.

Видео дня

При этом на самих нардепов таких автомобилей оформлено очень мало. В основном машины принадлежат или их женам, или другим родственникам, или же они вообще арендованы. И нередко, у компаний, которые входят в орбиту или прямо принадлежат самим народным избранникам.

OBOZ.UA выяснил, кто из нарпепов теперь разъезжает на люксовых автомобилях за миллионы гривен. А также, кто заплатил за новую машину почти 9 млн грн.

Нардепы, которые оформили авто, дороже 5 млн грн

Самое примечательное – сразу 5 нардепов задекларировали автомобили дороже 5 млн грн. "Самым "козырным" оказался Вадим Столар из группы "Восстановление Украины" – больше известный как успешный бизнесмен. В мае-2025 некая Валерия Бойко, которая в его декларации обозначена лицом, с которым он совместно проживает, но не состоит в браке – то есть, вероятно, гражданская жена – обзавелась новым MERCEDES-BENZ G 580 за 8,851 млн грн.

Сам же Столар в 2025 году взял в аренду MERCEDES-BENZ MAYBACH S650 2018 г.в., стоимостью 3,5 млн грн. А кроме того, в тот же день – 23 декабря – оформил аренду:

TOYOTA LAND CRUISER 2021 г.в., стоимость которого составляет 1,8 млн грн;

еще один TOYOTA LAND CRUISER 2021 г.в., но стоимостью 980 тыс. грн.

Также в 2025-м году нардеп получил доверенность на право пользования новым LEXUS LM350H и TOYOTA LAND CRUISER 200 2020 г.в. Стоимость которых в декларации не указана.

Таким образом, в гараже Столара за прошлый год появилось 6 авто. Добавьте сюда еще MERCEDES-BENZ MAYBACH GLS 600 2024 г.в. за 9,925 млн грн, который он арендовал еще в 2024 году, а в 2025-м начал пользоваться по доверенности – и получите целый элитный автопарк.

На втором же месте по стоимости приобретенного авто с большим отставанием идет Олег Кулинич из группы "Довира". В июле прошлого года он начал арендовать новый MERCEDES-BENZ V300D, стоимостью 5,44 млн грн.

Принадлежит же авто ООО "Октан". Эта компания зарегистрирована в Полтавской области, а деятельность осуществляет в аграрной сфере.

Владелец у компании один. Им является народный депутат Олег Кулинич. Который, получается, арендовал элитное авто сам у себя. Что, если подумать, очень удобно.

Кстати, арендовал он у своей компании не только машину, но и квартиру в Киеве на 55,7 "квадратов". Полный пакет, так сказать.

С другой стороны, приобрести такое авто Кулинич мог и сам, без схемы с арендой у своей компании – ведь в прошлом году заработал хорошо. Так:

его зарплата в Верховной Раде составила 506,897 тыс. грн;

4,6 млн грн нардеп получил в качестве дивидендов от "Октана";

еще 6,17 млн грн в семейный бюджет добавила жена Кулинича.

Помимо этого, наличными он держит 2,5 млн грн. А еще 32,12 тыс. швейцарских франков и 74,62 тыс. евро.

Кроме Столара и Кулинича автомобилями за более 5 млн грн в 2025-м обзавелись еще 3 нардепов. Ими стали:

Богдан Торохтий.

Он избирался от "Слуги народа", а сейчас входит в депутатскую группу "За будущее". Широкоизвестным Торохтий стал в 2023 году, когда журналисты Bihus.Info сообщили, что в августе 2022 года он ездил на отдых в Болгарию несмотря на запрет мужчинам выезжать за границу во время военного положения.

В 2025 году же в автопарке нардепа появился BMW M8 2022 г.в. за 5,369 млн грн. Принадлежит это авто жене Торохтия Алине.

Владислав Поляк.

Этот нардеп также входит в группу "Доверие". Известен тем, что, по данным ПолитХаба, занимался кнопкодавством.

В прошлом году Поляк начал пользоваться MERCEDES-BENZ EQS 580 2023 г.в. стоимостью 5,18 млн грн. Впрочем, как и в случае с Торохтием, машина принадлежит жене.

Сергей Магера.

Он – внефракционный экс-член запрещенного "Оппозиционного блока". В прошлом году приобрел AUDI Q8 2025 г.в. за 5,015 млн грн. Больше о Магере и его авто мы рассказывали в предыдущем материале.

Кто ездит на машинах за более чем 4 млн грн

Автомобили, стоимость которых превышает 4 млн грн, задекларировали сразу 7 нардепов. Самый дорогой – у "слуги" Максима Гузенко. Он арендует BMW X5 2024 г.в. стоимостью 4,95 млн грн.

Принадлежит же авто банку ПУМБ. Который в прошлом году также начислил процентов:

Самому нардепу – 1,347 млн грн.

В общем, на его счету в этом банке "лежит" 12,253 млн грн.

Его жене – 452,608 тыс. грн.

Она держит в ПУМБ 6,213 млн грн.

Примечательно, что этот BMW стал самым дорогим транспортом в гараже Гузенко. Который владеет действительно автопарком:

всего у него есть 20 транспортных средств;

среди них – легковые, грузовые автомобили, прицепы, полуприцепы и тягач.

Однако еще больше у Гузенко недвижимости. Сразу 89 позиций. Что и неудивительно, ведь Гузенко – известный аграрный бизнесмен.

Вячеслав Медяник из "Слуги народа" в 2025-м начал ездить на PORSCHE CAYENNE 2024 г.в. за 4,796 млн грн. И это – единственная машина в его декларации. И принадлежит она не ему, а жене.

Медяник известен тем, что в 2019 году Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла против него производство из-за переписки, в которой он обсуждал, как решить вопрос с прокурорами. А в феврале 2024 года он написал заявление о досрочном сложении мандата народного депутата по состоянию здоровья. Однако до "увольнения" дело не дошло – и в июле 2025-го Медяник проголосовал за законопроект №12414, который фактически отменял независимость НАБУ и САП.

На жену же Александра Сухова из все той же "Довиры" в 2025 году записали BMW X5 2025 г.в. за 4,7 млн грн. У самого же нардепа авто нет – поэтому ему приходится ездить на SKODA OCTAVIA 2025 г.в. за 1,2 млн грн, которая принадлежит, очевидно, родственнице жены. Но хоть денег с него за это не берут.

Прославился Сухов еще перед выборами 2019 года. Тогда, по данным медиа, была организована схема подкупа избирателей – в обмен на деньги и сахар те должны были проголосовать за Сухова.

Кроме Гузенко, Медяника и Сухова авто дороже 4 млн задекларировали еще 4 нардепов. Это:

Сергей Вельможный.

У жены этого нардепа от "Доверия" появился Mercedes GLE 300D 2024 г.в. за 4,519 млн грн. Это уже второе авто, записанное на нее – за Любовью Вельможной также числится Mercedes EQC 400 2020 г.в. за 2,27 млн грн.

Сам же Вельможный пишет в декларации на русском. Так, машину, которая принадлежит очевидно сыну, а ездит на ней сам нардеп – Infiniti Q60 2018 г.в. – он записал как "Инфинити". Оба Mercedes, кстати, тоже "Мерседесами" назвал.

Стоимость же самой Infiniti, которая появилась у его сына в 2024 году, нардеп указал в 354,738 грн. Что похоже на занижение цены, ведь сейчас такую можно купить минимум за 783 тыс. грн. А, скажем курс доллара за это время не изменился так, чтобы авто подорожало в 2,2 раза – 4 сентября 2024 года (дата приобретения права) официальный составлял 41,26 грн, а на май 2026-го НБУ обновил его до 43,99 грн. Хотя, конечно, не следует отбрасывать и вариант, что авто могло быть приобретенным очень разбитым и поэтому цену сбросили.

Игорь Марчук.

Этот "слуга" в прошлом году арендовал MERCEDES-BENZ GLE 300D COUPE 2024 г.в., стоимостью 4,5 млн грн. Принадлежит же машина компании "М-ЭНД-С". Которая, по данным YouControl, входит в состав "Группы Игоря Марчука". Следовательно, и этот нардеп фактически арендовал люксовое авто сам у себя.

Иван Чайкивский.

Он входит в депутатскую группу "За будущее". А его жена в 2025 году стала обладательницей нового LEXUS RX 450H+ за 4,317 млн грн.

Прославился возможным подкупом избирателей в 2019 году. По данным наблюдателей "Опоры", Чайкивский в течение июня посещал различные массовые мероприятия, во время которых раздавал дорогие подарки. Скажем, в день регистрации Чайкивского кандидатом в нардепы Козовская центральная районная больница получила электрокоагулятор. А через 2 дня на семейном фестивале в Бережанах "разыгрывались денежные сертификаты от Ивана Чайкивского".

Василий Петевка.

Входит во все то же "Доверие". И в 2025 году арендовал LEXUS LX600 2023 г.в. стоимостью 4,044 млн грн. Принадлежит авто фирме "Партнер".

По данным YouControl, "Партнер" входит в "Группу семей Балога и Петевка". То есть, еще один нардеп по сути арендовал люксовое авто у самого себя.

Нардепы с авто дороже 3 млн грн

Еще три нардепа задекларировали автомобили, стоимость которых превышает 3 млн грн. Среди них – Валерий Дубиль, который "оформил" AUDI Q7 2024 г.в. за почти 3,7 млн грн.

Декларация этого нардепа от "Батькивщины" заслуживает отдельного материала. На него и родственников сейчас записаны:

31 объект недвижимости в Украине.

Самый новый из них – дом на 462,5 кв. м. в Киеве, которым он пользуется с марта прошлого года. Расположен дом на земельном участке, который объединен общим забором и двором с соседним имением площадью 673,3 кв.м.

Владелицей же дома является падчерица политика Вита Присяжнюк. А соседний особняк принадлежит зятю Валерия Дубиля, Александру Присяжнюку. Это сын бывшего заместителя начальника Главного управления международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Василия Присяжнюка.

1 недостроенный дом с крытой верандой, местом для парковки, садом и бассейном на Кипре.

1 мотоцикл и 4 авто.

"Новые" машины, кстати, Дубиль декларирует ежегодно, начиная с 2022-го. Однако не покупает, а официально берет покататься у других лиц – скажем, жены или падчерицы. Так:

В 2022 году, когда страна направила все ресурсы на защиту от российской агрессии, Вита Присяжнюк стала обладательницей AUDI A6 2016 г.в. за 1,136 млн грн.

Ездит же на ней сейчас жена Дубиля Валентина – по доверенности.

В 2023 году Валентина начала по доверенности ездить на PEUGEOT PARTNER 2010 г.в. за 100 тыс. грн.

Сейчас такую разве очень разбитую за такие деньги можно приобрести. Принадлежит же машина, кстати, Лидии Дубине. Которая приходится тещей Дубилю.

В 2024-м у Валентины появилось еще одно авто – BMW X4 xDrive30d G02 2022 г.в. за 2,956 млн грн.

Ездит же на нем сам нардеп. Вероятно, самой Валентине куда комфортнее в AUDI за 1,136 млн грн.

А в 2025 году Валентина взяла в аренду AUDI Q7 2024 г.в. за 3,695 млн грн.

Но на нем также ездит Дубиль.

Предоставило же в аренду это авто ООО "Прилуки Агроинвест". По данным YouControl, эта компания входит в корпоративную группу "Европа", одним из ключевых лиц которой является Сергей Варнавский.

Он – бывший депутат Черниговского облсовета от запрещенного "Оппозиционного блока". А еще – бизнес-партнер Дубиля. В частности, ранее медиа сообщали, что владельцем Троещинского рынка в Киеве является ООО "Рынок-1", которое "относят к корпоративной группе "Европа" Дубиля".

"Эту информацию подтверждает собеседник в КГГА... Другими совладельцами рынка "Троещина" являются Анатолий Мирошниченко, Сергей Варнавский и Олег Аверьянов", – говорится в материале.

Одним же из бенефициаров "Прилуки Агроинвеста" с долей в 70% является Иван Дубиль. Он – сын нардепа. Одним из владельцев бизнеса, кстати, он, по данным YouControl, стал в 2020-м, в возрасте 21 года.

Директор компании – Марина Дубиль. Дочь нардепа.

Саму же AUDI Q7 компания "Прилуки Агроинвест" приобрела в конце 2024 года – то есть, новой. А уже через 4 месяца сдала ее в аренду матери директора и владельца. А та позволила кататься на авто мужу – отцу все тех же директора и владельца. Аж интересно, Марина Дубиль не против – все же, драгоценное имущество компании, в случае чего придется объяснять Ивану, почему им пользуется "левый" человек.

Заработал же Дубиль в прошлом году только 575,9 тыс. грн зарплаты. А вот Валентина – 4,783 млн грн от предпринимательской деятельности. То есть, у них и без схем с арендой машины у детей выставило бы денег на новую элитную AUDI.

Валентина, кстати, по данным YouControl, является 100%-ной владелицей "Агенства недвижимости "Европа". Входящего во все ту же корпоративную группу "Европа".

Владислав Бородин.

Жена этого нардепа от "Слуги народа" в прошлом году стала владелицей нового AUDI Q8 за 3,85 млн грн. Что, кстати, более чем на миллион меньше, чем заплатил за такую же машину нардеп Магера. По данным ПолитХаба, Бородин является фигурантом ряда расследований по подозрительным тендерам.

Марина Бардина.

Эта "слуга" ездит на VOLVO XC90 2025 г.в. за 3,67 млн грн, которая с прошлого года принадлежит ее мужу. А еще у него есть NISSAN JUKE 2022 г.в. за 712,95 тыс. грн, которую Бардины приобрели в том же году.

Больше же о том, чем владеют украинские нардепы, читайте в следующих публикациях OBOZ.UA.