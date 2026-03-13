'Шахеды' Ирана ударили по французской военной базе на севере Ирака, есть пострадавшие

Иранские дроны-камикадзе Shahed атаковали французскую военную базу на севере Ирака. В результате удара возле аэропорта Эрбиля ранения получили шестеро французских военнослужащих. Атака произошла во время налета беспилотников, которые ударили по объекту, где дислоцируются силы Франции.

Видео дня

Об инциденте сообщил ресурс Clash Report со ссылкой на собственные источники и информацию, распространяемую в медиа. По его данным, во время атаки беспилотников на базе произошел пожар, а один из французских вертолетов загорелся. В сообщении говорится, что по объекту выпустили два беспилотника.

В сообщениях отмечается, что удар пришелся по военной базе вблизи международного аэропорта Эрбиля на севере Ирака. Именно там размещаются подразделения международной коалиции, в частности французские военные.

После взрывов на территории объекта возник пожар. По данным источников, пламя охватило французский вертолет, который находился на базе. Информацию о масштабе повреждений техники уточняют.

Детали удара

По предварительным данным, базу атаковали два беспилотника-камикадзе иранского производства. После удара сообщалось о по меньшей мере шести раненых французских военнослужащих.

Атака произошла на объекте, который используют силы Франции в составе международной коалиции. База расположена рядом с аэропортом Эрбиля – одним из ключевых логистических пунктов на севере Ирака. Сообщается, что после взрывов на месте работали службы безопасности и спасатели.

Напомним, 11 марта в Омане под ударом оказался объект нефтяной инфраструктуры в городе Салала. В порту вспыхнул масштабный пожар после попадания иранских "Шахедов" по хранилищу черного золота.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Россия предоставляет Ирану советы, как использовать дроны для поражения целей США и стран Персидского залива на Ближнем Востоке. "Шахеды", которые разработал Иран, но массово изготовила РФ для использования в Украине, пробили систему противовоздушной обороны стран Персидского залива.

