Иран снова атаковал посольство США в Багдаде и международный аэропорт. Видео

В Багдаде зафиксирована новая серия атак на объекты, связанные с США. Иран применил ракеты и ударные беспилотники по дипломатическому комплексу и району международного аэропорта.

Часть целей удалось перехватить, однако есть повреждения инфраструктуры. Об этом сообщает CNN.

Атака была направлена на посольство США, расположенное в "зеленой зоне" в центре Багдад. По дипломатическому комплексу выпустили ракеты и ударный беспилотник. В соцсетях распространяются видео, на которых видно масштабный пожар на месте попадания.

Кроме того, по меньшей мере три беспилотника атаковали американский объект вблизи международного аэропорта Багдада. Для отражения атаки были задействованы системы противовоздушной обороны, которые перехватывают ракеты и дроны на коротких дистанциях.

Обстрелы возобновились в среду утром по местному времени. По данным источников в службах безопасности, в районе посольства снова фиксировались удары как ракетами, так и беспилотниками.

Также сообщается, что по меньшей мере две ракеты, направленные на посольство, были сбиты силами противовоздушной обороны.

В результате атак зафиксированы повреждения вокруг дипломатического комплекса. Информации о погибших или раненых пока нет.

Эти удары происходят на фоне обострения ситуации в регионе. С начала военной кампании США и Израиля против Ирана американские объекты в Ираке регулярно становятся целями для ракетных и дроновых атак.

Ранее посольство США в Багдаде приняло решение сократить количество персонала, который не является критически важным, из-за повышенной угрозы безопасности.

Напередедони стало известно, что на Ближнем Востоке обостряется ситуация с безопасностью – зафиксирована серия атак по объектам в Багдаде и нефтяной инфраструктуре. Под удар попали район посольства США в Ираке и стратегические энергетические объекты.

Как сообщал OBOZ.UA, спустя неделю ракетных обстрелов стран Персидского залива президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что теперь удары по соседним странам прекратятся. Также он цинично "извинился" за неделю обстрелов по ОАЭ, Сирии, Кипру, Саудовской Аравии, Катару, Кувейту и Бахрейну, Иордании, Ираку и Азербайджану. В то же время Пезешкиан предупредил, что иранский режим в любой момент может возобновить обстрелы.

