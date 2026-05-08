Apple разработала 'вечный' iPhone: в сеть попали детали

Обещанный компанией Apple складной iPhone, который должен выйти этой осенью, будет наиболее пригодным к разборке и ремонту среди всех складных смартфонов на рынке. Это сделает его практически "вечным", по меньшей мере поможет существенно продлить срок службы гаджета.

Как пишет издание MacRumors, об этом сообщил инсайдер под ником Instant Digital в своем профиле в китайской соцсети Weibo. Он отметил, что "невероятно строгая инженерная логика", заложенная в основу гаджета, "действительно себя оправдала". Инсайдер прогнозирует, что видео с разборкой устройства полностью подтвердят его слова, как только новинка поступит в продажу.

Компоновку внутренних деталей он называет "логичной и элегантной". По словам инсайдера, Apple удалось избавиться от сложных сплетений шлейфов, которые обычно превращают ремонт складных устройств конкурентов в кошмар. И это позволило достичь в устройстве "действительно высокого уровня модульности".

Это уже не первая утечка с деталями о складном iPhone от Instant Digital. Так 2 февраля он раскрыл некоторые особенности дизайна будущего смартфона:

кнопки регулировки громкости переедут на верхнюю грань;

на правой стороне разместятся Touch ID и кнопка управления камерой (Camera Control);

блок камер будет выполнен в стиле iPhone Air;

фронтальная камера будет иметь только один вырез (punch-hole);

цветовая гамма ограничится лишь двумя вариантами.

Тогда же инсайдер объяснял, что материнская плата будет расположена в правой части корпуса. Чтобы не тянуть шлейфы через весь экран к левой стороне (где кнопки громкости находятся во всех нынешних iPhone), Apple решила вывести их напрямую вверх. Это позволило максимально эффективно использовать внутреннее пространство.

Сама структура устройства якобы базируется на инновационном многослойном дизайне, где почти все место отдано под дисплей и аккумулятор. По слухам, что это будет самая большая батарея, которую когда-либо устанавливали в iPhone.

Instant Digital уже давно освещает тему складного iPhone. Ранее он сообщал, что цена на старте составит около 2000 долларов, модель будет поддерживать только eSIM, а производство экранов для нее началось еще в марте. Также ожидается три варианта объема памяти. Недавно он добавил, что внутри компании именно Camera Control считают одной из ключевых фишек новинки.

Складной смартфон, который по слухам получит название iPhone Ultra, должны представить осенью вместе с линейкой iPhone 18 Pro и 18 Pro Max. Устройству пророчат внутренний дисплей на 7,8 дюйма и внешний экран на 5,5 дюйма, чип A20, модем C2, Touch ID и двойную основную камеру.

