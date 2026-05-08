Итак, словацкий премьер Фицо собирается в Москве передать Путину послание от президента Украины.

Про це заявив держсекретар МЗС Словаччини Хованець, який також анонсував можливе отримання Фіцо відповіді від Путіна щодо того, яким має бути завершення війни, в зв’язку з чим сподівається на подальші перемовини за участі ЄС.

Як повідомлялося, Фіцо 9 травня вирушить до Москви вельми специфічним маршрутом - через Чехію, Німеччину, Швецію та Фінляндію, адже ані Україна, ані Польща, ані країни Балтії не дозволили йому проліт над своєю територією.

Таємна місія Фіцо таємна настільки, що всі країни, включаючи Україну, які заборонили йому летіти їхнім небом, навіть не здогадуються про послання?

Чи хтось імпровізує?