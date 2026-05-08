'Это не примитивная попса'. Руслана оценила шансы LELÉKA на Евровидении 2026 и объяснила, почему украинская песня особенная

Победительница Евровидения 2004 Руслана Лыжичко высказалась о шансах певицы LELÉKA (Виктории Лелеки) триумфовать на сцене нынешнего песенного конкурса. По словам звезды, она абсолютно не учитывает прогнозы букмекеров, ведь они часто не совпадают с реальными результатами соревнования, и не сомневается в том, что Украина выбрала достойную представительницу на международной арене.

Руслана подчеркнула, что LELÉKA создала для грандиозного музыкального шоу особую композицию, которая отличается от других, однако судьбу певицы на Евровидении 2026 решит только один момент – когда она выйдет на сцену. Своими мыслями артистка поделилась в интервью "24 Каналу".

"Все будет зависеть от самой артистки: ее состояния, энергетики, того сигнала, который она отправит в зал и людям, которые будут смотреть выступление. Я уверена, что наш выбор правильный. После Нацотбора LELÉKA буквально вспыхнула как одно из самых ярких музыкальных явлений современной украинской сцены. И независимо от того, что будет после Евровидения, она уже стала новой украинской звездой", – отметила знаменитость.

Слово "новой" Руслана использовала потому, что украинцы открыли для себя LELÉKA после Национального отбора на Евровидение 2026, хотя она уже имеет довольно большое количество творческих произведений. Артистка считает, что ее младшая коллега по сцене очень музыкальная, имеет собственную философию и стиль, что отразила в конкурсном треке Ridnym.

"Это не примитивная попса и не попытка быть копией кого-то другого. Я бы сказала, что это очень изысканная украинская поп-музыка. И именно та музыка, которая имеет все шансы взлететь на международном уровне. Если LELÉKA не остановится – а она точно не остановится – то станет одной из тех украинских артисток, которые способны зацепить не только европейскую аудиторию. Мне очень нравится, что Евровидение откроет ее для Европы, а Европа в очередной раз откроет для себя Украину", – отметила певица.

По словам Русланы, LELÉKA удалось создать интересный эклектичный микс из многих различных элементов, который звучит максимально оригинально, но одновременно сохраняет украинский дух.

"Какими бы экзотическими ни были ингредиенты – диснеевские формы, мелизматика, сочетание разных языков и смыслов – это все равно очень украинское произведение. И оригинальное даже в пределах самой поп-музыки. Не только украинской – в целом. То, как она это все соединила и вынесла на сцену, – очень сильная работа. Поэтому я действительно верю в LELÉKA. И как музыкант, и как украинка", – сказала знаменитость.

Стоит заметить, что свою приверженность к LELÉKA и ее песне Ridnym Руслана продемонстрировала еще в финале Нацотбора. Комментируя выступления претендентов на шанс представить Украину на Евровидении 2026, она заявила: "Я сейчас говорю сердцем... Я считаю, у нас есть самородок. Я всех вас призываю выбрать на Евровидение в Вену 2026-го года LELÉKА".

