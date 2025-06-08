NASA и Пентагон ищут альтернативы SpaceX на фоне споров между Трампом и Маском – WP

Публичные ссоры президента США Дональда Трампа и миллиардера, самого богатого человека в мире Илона Маска, а также угроза последнего вывести космический корабль Dragon из эксплуатации, подчеркивают чрезмерную зависимость американского правительства от компании-монополиста. Представители NASA и Пентагона обратились к конкурентам SpaceX с призывом ускорить разработку альтернативных ракет и космических аппаратов.

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Об этом, ссылаясь на источники, заявило The Washington Post. По словам четырех собеседников издания, после 5 июня, когда конфликт обострился и дошел до взаимных обвинений, по крайней мере три коммерческие космические компании – Rocket Lab, Stoke Space и Blue Origin – получили запросы от американских чиновников по поводу их статуса и возможностей.

В правительстве США были ошеломлены, когда Маск пригрозил Трампу остановить полеты Dragon, разработанного SpaceX. Если это произойдет, американское космическое агентство лишится возможности доставлять грузы и астронавтов на Международную космическую станцию.

Позже миллиардер отказался от такого шага. Но заявления Маска встревожили чиновников NASA, которые доверяют SpaceX жизни своих людей, и Пентагона, который в значительной степени полагается на компанию при запуске своих спутников. Опасения усугубляются тем фактом, что конкуренты не спешат догонять SpaceX, что фактически превратило детище Маска на монополиста.

Неназванный представитель NASA сказал, что поначалу было "занимательно" наблюдать за перепалкой между президентом и бизнесменом. Но как только Маск призвал вывести Dragon из эксплуатации, "это стало действительно пугающим".

Похожая реакция была и в Пентагоне, где, по словам одного человека, офицеры штаба "посмотрели друг на друга и сказали: "О, это уже не смешно". Возникло понимание, что мы не смотрим телевизор. Это реальная проблема".

Резкое высказывание Маска в соцсетях "перешло черту", ​​сказал один бывший чиновник космического агентства.

"Когда вы понимаете, что он готов все закрыть просто под влиянием импульса, такое поведение и зависимость от него опасны... Я могу вам сказать, что в NASA глубокая обеспокоенность", – заявил собеседник на условиях анонимности.

Представители частной компании Sierra Space, которая разрабатывает космический самолет Dream Chaser, способный доставлять грузы на космическую станцию, уже встречались с представителями NASA.

"Sierra Space готова обеспечить бесперебойную поддержку Международной космической станции. В NASA нам упомянули, что хотят разнообразия и не хотят полагаться на одного поставщика", – заявил СМИ генеральный директор компании Фатих Озмен.

Он заверил, что Dream Chaser "находится на этапе финальных испытаний и интеграции" в Космическом центре Кеннеди. "Мы тесно сотрудничаем с руководством NASA, чтобы запустить аппарат в этом году", – добавил Озмен.

По словам Тодда Харрисона, аналитика по вопросам обороны Американского института предпринимательства, угрозы Маска – даже после его отказа от своих слов – могут нанести ущерб компании.

"Это почти как эмбарго на космическую станцию. Маск говорил, что собирается отрезать NASA от его собственной лаборатории в космосе", – возмутился эксперт.

Харрисон сказал, что эта угроза напоминает отказ Маска активировать систему спутникового интернета Starlink, чтобы Украина могла осуществить атаку на российские войска в 2022 году. Это решение тоже вызвало возмущение, ведь обороноспособность страны не должна находиться в руках одного человека или компании.

С юридической и практической точки зрения угрозы как Трампа, так и Маска будет трудно реализовать. Если правительство или компания откажутся от своих обязательств, то столкнутся с серьезными финансовыми штрафами, заявили эксперты по госзакупкам.

Как писал OBOZ.UA:

– В публичную плоскость конфликт Маска и Трампа перешел после резкой критики бизнесменом законопроекта команды президента о расходах Конгресса.

– 6 июня между представителями Трампа и Маска состоялся телефонный разговор, после которого обе стороны временно прекратили публичную конфронтацию ссоры в социальных сетях.

– 7 июня президент США заявил, что не желает восстанавливать отношения со своим экс-соратником.

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