Представители Трампа и Маска провели телефонный разговор, после которого наступила "нестабильная разрядка" - Politico

6 июня между представителями Дональда Трампа и Илона Маска состоялся телефонный разговор, после которого обе стороны прекратили публичную конфронтацию в социальных сетях. По словам источников, напряжение между сторонами сохраняется, но публичная активность временно остановлена.

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Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на двух чиновников Белого дома. "Он перестал публиковать посты, но это не значит, что он доволен", - сказал один из чиновников о Трампе.

Конфликт между Маском и Трампом обострился после того, как Маск намекнул на возможные связи Трампа с Джеффри Эпштейном, а также заявил, что президент не смог бы победить без его финансовой и информационной поддержки. В ответ Трамп пригрозил пересмотром федеральных контрактов с компаниями, связанными с Маском.

Дополнительным фактором стала критика Маска в адрес большого пакета законодательных инициатив республиканцев. Миллиардер назвал его "горой ответной свинины". Также стало известно, что Белый дом отозвал кандидатуру союзника Маска Джареда Айзекмана на должность главы NASA. Это решение инициировал директор по кадрам Серхио Гор, с которым Маск имел напряженные отношения.

Как ранее писал OBOZ.UA:

- Журналисты предполагают, что конфликт между миллиардером и американским президентом вспыхнул после того, как Трамп неожиданно отозвал кандидатуру Джареда Айзекмана на должность главы Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Айзекман близок к Маску, поэтому бизнесмен был заинтересован в этом назначении.

- По данным СМИ, Трамп якобы назвал Маска "наркоманом с большим стажем", когда обсуждал с доверенными лицами поведение бывшего союзника. По данным источников, американский глава был подавлен, переживая публичную ссору.

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