'Поплатится последствиями': Трамп пригрозил Маску из-за финансирования демократов

Американский миллиардер, самый богатый человек в мире Илон Маск столкнется с "серьезными последствиями", если будет финансировать кандидатов от Демократической партии для противостояния с республиканцами. Об этом бывшего соратника предупредил президент США Дональд Трамп.

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В телефонном интервью NBC News глава Белого дома сказал: "Если он это сделает, ему придется заплатить последствиями. Ему придется заплатить очень серьезными последствиями".

Также Трамп заявил, что не желает восстанавливать отношения с бизнесменом. На соответствующий вопрос он кратко ответил: "Нет".

Журналистка решила уточнить и переспросила, считает ли президент, что его отношения с Маском окончены. Трамп ответил: "Я бы так предположил, да".

Он обвинил Маска в "неуважении к должности президента". "Я думаю, что это очень плохо, потому что он очень неуважителен. Вы не можете неуважительно относиться к должности президента", – пожаловался республиканец.

Трамп добавил, что не планирует разговаривать с Маском в ближайшее время, потому что "слишком занят другими делами".

Как ранее писал OBOZ.UA:

– Журналисты предполагают, что конфликт между миллиардером и американским президентом вспыхнул после того, как Трамп неожиданно отозвал кандидатуру Джареда Айзекмана на должность главы Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Айзекман близок к Маску, поэтому бизнесмен был заинтересован в этом назначении.

– По данным СМИ, Трамп якобы назвал Маска "наркоманом с большим стажем", когда обсуждал с доверенными лицами поведение бывшего союзника. По данным источников, американский глава был подавлен, переживая публичную ссору.

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