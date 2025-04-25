На границе Пакистана и Индии произошла стрельба: что происходит и почему возникла эскалация

На границе Пакистана и Индии произошла стрельба, что явилось результатом вооруженного столкновения с террористами в районе Бандипора в Джамму и Кашмире. Инцидент произошел в ходе поисковой операции, когда террористы открыли огонь по силам безопасности.

Видео дня

В результате этого ранения получили двое сотрудников полиции. Об этом пишет Sky News и news18.com.

Эскалация конфликта связана с последним террористическим актом, когда в результате нападения были убиты 26 мирных жителей, что стало важным событием, приведшим к масштабным антитеррористическим операциям с обеих сторон. Индийская армия и полиция провели ряд поисковых операций, чтобы задержать террористов, ответственных за эти нападения. В ходе этих операций возникли новые столкновения, когда террористы открыли огонь по силам безопасности.

Операция по поиску террористов началась ранее в районе Кулнар-Базипоры после того, как была получена информация об их присутствии. Однако операция переросла в столкновение, когда скрывавшиеся террористы открыли огонь по силам безопасности. Индийская армия заявила, что 25 апреля началась совместная поисковая операция с Джамму и Кашмирской полицией на основе конкретных разведданных. В результате силы безопасности вступили в контакт с террористами и началась перестрелка.

Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф в своем интервью выразил обеспокоенность тем, что инцидент может привести к "полномасштабной войне", отметив, что обе страны обладают ядерным оружием, что делает угрозу еще более серьезной. Он также надеется, что конфликт удастся разрешить из-за переговоров.

Индия и Пакистан уже давно находятся в конфликте с Кашмиром, и каждый новый виток насилия лишь усиливает напряжение. Премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал преследовать виновных в нападении "на Землю", а Хаваджа Асиф призвал к переговорам по урегулированию конфликта.

В четверг, 24 апреля, Индия остановила поток воды реки Инд в Пакистане, перекрыв шлюзы на своих дамбах. Также Нью-Дели объявил о закрытии пограничного перехода в регионе, ограничил и так минимальный уровень выдачи виз, аннулировал выданные визы и дал 48 часов пакистанцам на то, чтобы покинуть страну, а также выслал военных атташе.

Индия приняла жесткие меры против Пакистана в ответ на теракт в регионе Кашмир, который унес жизни трех десятков туристов. В общей сложности было принято пять ключевых решений, одно из которых – разрыв договора от 1960 года о пользовании водами речной системы Инда.

По меньшей мере , 32 туриста погибли в результате теракта в Индии во время визита в страну вице-президента США Джей Ди Венса. Боевики-исламисты напали на людей недалеко от курортного города Пахалгам в регионе Кашмир.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!