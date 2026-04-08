'Нападение на одну страну – это нападение на ЕС': в Брюсселе отреагировали на угрозы со стороны Москвы странам Балтии

Европейский Союз готов защищаться, используя главный принцип НАТО. Если Российская Федерация нападет на любое государство-член, это будет восприниматься как нападение на весь ЕС.

Соответствующее заявление 7 апреля во время брифинга сделал Том Ренье, представитель Еврокомиссии. Запись опубликована на официальном сайте пресс-службы.

Первым вопросом, который задали представителю ЕК, был вопрос относительно российских угроз, адресованных государствам Балтии из-за того, что они якобы открыли свое воздушное пространство для пролета украинских БПЛА, атакующих Россию.

"Нападение на одно из наших государств-членов – это нападение на ЕС в целом", – подчеркнул представитель Европейской комиссии. Он добавил, что в ЕК "видели сообщения в СМИ" о таких высказываниях представителей Кремля.

Ренье напомнил о четырех флагманских инициативах, направленных на защиту государств-членов ЕС от внешнего вмешательства. Среди них он назвал инициативу по защите от дронов и "Воздушный щит", которые сейчас являются приоритетными для Евросоюза.

Что предшествовало

Пресс-секретарь российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова накануне заявила, что Москва "сделала предупреждение" странам Балтии.

"Если у этих режимов этих стран хватит ума – они прислушаются. Если нет, то будут иметь дело с ответом", – пригрозила сотрудница МИД РФ.

На прошлой неделе спикер главы Кремля Дмитрий Песков также говорил, что Россия прибегнет к определенным мерам, если европейские страны откроют свое воздушное пространство для дронов Сил обороны Украины.

