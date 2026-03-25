'Самая тяжелая часть двухнедельной войны – первые несколько лет': генерал Гринкевич заявил, что Россия до сих пор представляет угрозу. Видео

Любое потенциальное мирное соглашение между страной-агрессором Россией и Украиной не положит конец угрозе, которую Кремль представляет для Европы. Дело в том, что у российских оккупантов остается примерно полмиллиона "закаленных в боях" солдат, что составляет уже "реальную угрозу" европейским странам Североатлантического Альянса.

Эту мысль до американских законодателей пытался донести главнокомандующий объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, генерал Алексус Гринкевич во время соответствующих слушаний в Сенате. Причем генерал намекнул, что в Кремле уже понимают, какой будет эта война.

Опыт Путина

"Россия вторглась в Украину, думая, что это будет двухнедельная война. Как недавно сказал один мой друг: "Самая тяжелая часть короткой двухнедельной войны – это первые несколько лет". Я думаю, что Путин усвоил это на собственном горьком опыте", – сказал американский генерал.

На прямой вопрос сенаторов, существует ли после этих лет войны угроза России для других стран Европы, генерал Алексус Гринкевич ответил, что да, существует.

Он объяснил, как это видят в европейском командовании НАТО.

"С чисто военной точки зрения, когда полмиллиона закаленных в боях российских военных будут передислоцированы в другие районы, нам придется обратить на это внимание как на потенциальную военную угрозу и четко осознать, что это может означать для Альянса", – сказал Гринкевич.

Что предшествовало

Как сообщал OBOZ.UA, сейчас российская оккупационная армия разворачивает дивизию на Купянском направлении. Но, учитывая первоочередные цели врага, это направление не может стать приоритетным для него. Действия агрессора здесь направлены на отвлечение Сил обороны, в то время как главный акцент он будет делать на захвате Донетчины, уверен директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

Ведь если враг не установит контроль над всей Донецкой областью, Россию могут постигнуть "печальные процессы" вроде тех, что постигли Советский Союз после войны в Афганистане.

24 марта президент США Дональд Трамп выдал, что Украина и Россия якобы приближаются к мирному соглашению. Он хотел бы увидеть переговоры между Зеленским и Путиным.

