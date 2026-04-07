Главнокомандующий НАТО и еврокомиссар обсудили увеличение производства оборонной продукции. Фото

Главнокомандующий объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, американский генерал Алексус Гринкевич в штаб-квартире командования европейских сил Альянса встретился с комиссаром ЕС по вопросам обороны и космоса Андрюсом Кубилюсом. Стороны обсудили увеличение производства в Европе оборонной продукции.

Также обсуждалась "повышение оборонной готовности" стран Европы. Об этом сообщили в командовании НАТО.

Российская угроза

Как отмечают в НАТО, учитывая рост угроз безопасности и переход экономики России на военный режим, "необходимо использовать совместные ресурсы НАТО и ЕС", а также "ускорить трансатлантические инвестиции" и увеличить производство оружия в Европе "для достижения военных целей".

Гринкевич и Кубилюс встретились на фоне последних встреч генерального секретаря НАТО и его заместителя с руководителями институтов ЕС, в том числе с членами Европейского парламента, направленных на "совместную работу над актуальными задачами".

"Такие встречи подчеркивают важность согласованных действий между НАТО и ЕС для усиления оборонной производственной базы и обеспечения большей безопасности в регионе", – отмечают в НАТО.

Что предшествовало

На Западе продолжают утверждать, что страна-агрессор Россия готовится к нападению на страны НАТО. Причем считается, что первой целью путинской армии могут стать не страны Балтии, а Германия, потому что в данном случае цель агрессоров заключается не в захвате территорий, а в параличе ключевого игрока ЕС. По крайней мере, так утверждает директор Института внутренней безопасности Эстонии Эркки Коорт.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия планирует расширить свои возможности для атак по Украине, построив базы дальнобойных беспилотников на территории Беларуси. Власти Украины уже предупреждали о росте угроз – как для нашей страны, так и для соседних государств НАТО.

