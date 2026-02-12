"Надеюсь, на этот раз они будут более рассудительными": Трамп обсудил с Нетаньяху ситуацию по Ирану
Президент США Дональд Трамп встретился в Вашингтоне с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Стороны обсуждали ситуацию по Ирану, однако окончательной договоренности не было достигнуто.
Так или иначе, сам американский президент назвал встречу "очень хорошей". Об этом он сообщил в собственной сети Truth Social. Также о встрече довольно лаконично сообщили у израильского премьера.
Что сказал Трамп
"Я только что завершил встречу с премьер-министром Израиля Нетаньяху и несколькими его представителями. Это была очень хорошая встреча, замечательные отношения между нашими двумя странами продолжаются. Однако ничего окончательного не было достигнуто, кроме того, что я настаивал на том, чтобы переговоры с Ираном продолжались, чтобы увидеть, можно ли заключить соглашение", – отметил американский президент.
Он пообещал в случае достижения договоренностей с Ираном "уведомить премьер-министра" Израиля об этом, но не уточнил, какое именно соглашение он желает заключить. В противном случае Трамп косвенно пригрозил Ирану новым военным ударом – опять же, без конкретики.
"Нам просто придется посмотреть, каким будет результат. В прошлый раз Иран решил, что им лучше не заключать сделку, и их ударили "Полуночным молотом". Это не сработало. Надеюсь, на этот раз в Иране будут более благоразумными и ответственными", – отметил Трамп.
Что говорят в Израиле
Сам Нетаньяху пока не прокомментировал встречу с Трампом. А его Офис обнародовал небольшое заявление размером всего в два предложения. В частности, у Нетаньяху заявили, что лидеры "обсудили потребности безопасности государства Израиль в контексте переговоров" и "договорились продолжать тесную координацию и взаимодействие".
Израильский премьер в последние годы утверждает, что Иран представляет "экзистенциальную угрозу" безопасности Израиля. Считается, что на этот раз он отправился в Вашингтон, чтобы уговорить Трампа на более решительные действия.
Ранее в Офисе Нетаньяху сообщали: руководство Израиля считает, что любые переговоры с Ираном должны включать в качестве обязательных условий ограничения изготовления баллистических ракет и прекращения поддержки "иранских прокси " – речь идет о террористических группировках вроде ХАМАСа.
"Сдержанная" встреча
Этот визит Нетаньяху стал уже шестым в США с момента возвращения Трампа на должность – больше, чем к любому другому мировому лидеру.
Лидеры встретились в Овальном кабинете и разговаривали почти три часа. Причем ни до, ни после встречи Трамп и Нетаньяху не вышли к прессе и не сделали заявлений. Это едва ли не впервые, когда Трамп после встречи в Белом доме не выходит к видеокамерам журналистов. Поэтому в американских масс-медиа визит Нетаньяху к Трампу назвали "сдержанной встречей".
Что предшествовало
Накануне встречи в Белом доме президент Ирана Масуд Пезешкиан предупредил, что его страна "не уступит чрезмерным требованиям" США и Израиля.
Как сообщал OBOZ.UA, Дональд Трамп пригрозил Ирану еще одной боевой операцией, если переговоры Вашингтона с Тегераном по ядерной программе окончательно провалятся. Глава Белого дома пригрозил отправить на Ближний Восток второй авианосец, в рамках планирования вооруженного вторжения для свержения режима аятолл.
В свою очередь Израиль предупредил США о готовности действовать самостоятельно, если Иран пересечет установленную Тель-Авивом "красную линию" – речь идет овозможных ударах по ключевым объектам производства ракет.
