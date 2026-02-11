'Посмотрим, что будет': Трамп пригрозил Ирану 'жесткими мерами'

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану боевой операцией, если переговоры Вашингтона с Тегераном по ядерной программе окончательно провалятся. Глава Белого дома пригрозил отправить на Ближний Восток второй авианосец в рамках планирования вооруженного вторжения для свержения режима аятолл.

Видео дня

Об этом он заявил в интервью Axios. В то же время, по его словам, в Белом доме не оставляют надежд мирно договориться с Али Хаменеи.

"Сейчас туда уже направляется армада, и, возможно, направится еще одна. Либо мы заключим соглашение, либо нам придется принимать очень жесткие меры, как в прошлый раз", – сказал американский президент, очевидно имея в виду удары США по иранским ядерным объектам в июне прошлого года.

Свои ожидания по поводу заключения соглашения с Ираном Трамп объяснил тем, что сейчас Тегеран демонстрирует большую гибкость, чем накануне двенадцатидневной военной эскалации, и готовность учесть требования Вашингтона.

"В прошлый раз они не поверили, что я это сделаю, они переоценили свои силы, а на этот раз переговоры совершенно другие. Иран очень хочет заключить соглашение и подходит к переговорам гораздо серьезнее, чем во время предыдущих раундов", – сказал Трамп.

Конфликт между Ираном и США – последняя информация

Напомним, ранее Израиль предупредил США о готовности действовать самостоятельно, если Иран пересечет установленную Тель-Авивом "красную линию" в развитии баллистических ракет. Речь идет о возможных ударах по ключевым объектам производства ракет, но сейчас Иран еще не достиг критического порога, несмотря на то, что его действия находятся под постоянным контролем.

Также недавно запланированные на пятницу переговоры между США и Ираном по ядерной программе не состоятся из-за разногласий относительно формата и места встречи. Обострение дипломатического противостояния может заблокировать переговорный процесс и подтолкнуть Вашингтон к более жестким действиям.

Как сообщал OBOZ.UA, в Иране заявили, что надеются на заключение соглашения с США, но если переговоры провалятся, Тегеран готов к войне и она, вероятно, выйдет за пределы Исламской Республики Иран. Такой сценарий озвучил министр иностранных дел страны Аббас Арагчи.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!