'Я умоляю вас': Хегсет призвал Иран сделать 'мудрый выбор' и заключить сделку с США

Министр обороны США Пит Хегсет предупредил лидеров Ирана, что блокада иранских портов и экономическое давление будут продолжаться, если они "не сделают мудрый выбор". Он призвал Тегеран пойти на сделку с Соединенными Штатами.

Видео дня

Об этом Хегсет сказал на пресс-конференции 16 апреля, добавив, что Министерство финансов также "максимизирует экономическое давление". Его цитирует CNN.

"Тем временем и столько, сколько потребуется, мы будем поддерживать эту эффективную блокаду. Но если Иран сделает неправильный выбор, то его ждут блокада и бомбардировки объектов инфраструктуры, энергетики и энергоснабжения", – заявил глава Пентагона.

"Я умоляю вас выбрать соглашение, которое есть в вашем распоряжении, ради блага вашего народа, ради блага мира", – сказал Хегсет.

Глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн поддержал слова Хегсета, отметив, что вооруженные силы США "остаются в боевой готовности и готовы возобновить масштабные боевые действия".

Тем временем Иран заявил о готовности заблокировать ключевые морские торговые маршруты, включая Красное море, в случае продолжения морской блокады со стороны США. В Тегеране предупреждают, что такие действия могут существенно обострить ситуацию в регионе и повлиять на глобальную торговлю.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп заявил о значительном прогрессе в переговорах с Ираном. По его утверждению, Иран якобы согласился на безъядерный статус и передачу собственных запасов уже обогащенных радиоактивных элементов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!