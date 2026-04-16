Сенат США провалил голосование за ограничение полномочий Трампа в войне с Ираном: что известно

Сенат США, возглавляемый представителями Республиканской партии, отклонил очередную попытку демократов остановить войну в Иране. Республиканцы отклонили резолюцию, которая обязывала бы Соединенные Штаты вывести войска из зоны конфликта до тех пор, пока Конгресс не санкционирует дальнейшие действия.

Голосование, завершившееся со счетом 47-52, стало четвертым в этом году случаем, когда Сенат проголосовал за передачу своих полномочий по ведению войны президенту. Об этом сообщает AP News.

Двухпартийный вызов Белому дому

Представители Демократической партии считают, что конфликт против Ирана является "незаконным и неоправданным". В то же время республиканцы заявляют, что пока сохранят веру в военное руководство президента Дональда Трампа, ссылаясь на ядерный потенциал Ирана, возможность продолжения переговоров и высокие ставки вывода войск.

Тем не менее, законодатели от Республиканской партии стремятся к прекращению конфликта, и некоторые из них присматриваются к будущим голосованиям, которые могут стать важным испытанием для президента, если война затянется. Исход голосования по вопросу о полномочиях в военное время в Палате представителей, ожидаемый в ближайшие дни, остается неопределенным.

В соответствии с Законом о военных полномочиях 1973 года Конгресс должен объявить войну или санкционировать применение силы в течение 60 дней с момента ее начала – крайний срок, который истекает в конце этого месяца. Закон предусматривает возможность продления этого срока на 30 дней, но законодатели ясно дали понять, что хотят, чтобы администрация в ближайшее время представила план прекращения конфликта.

Позиция администрации и угроза вето

Сторонники Трампа в Сенате выступили резко против сокращения военных полномочий президента. Сам же Трамп ранее заявлял, что подобные ограничения посылают "неправильный сигнал" Ирану и демонстрируют слабость Америки. По мнению Белого дома, резолюция может подорвать способность президента защищать страну и ее союзников в критический момент.

Ожидается, что Трамп воспользуется правом вето, чтобы заблокировать решение Сената. Поскольку сторонникам ограничения полномочий не удалось набрать две трети голосов, необходимых для преодоления президентского вето, резолюция носит скорее символический и политический характер, подчеркивая раскол внутри политического истеблишмента.

Значение для внешней политики

В случае принятия соответствующей резолюции, Соединенные Штатыбудут обязаны прекратить любые военные действия против Ирана в течение 30 дней, если Конгресс не даст на то специального разрешения или официально не объявит войну. Исключением остаются лишь случаи защиты от "неминуемого нападения".

Аналитики отмечают, что это голосование стало редким случаем, когда Конгресс пытается ограничить полномочия главнокомандующего в вопросах национальной безопасности.

Как сообщал OBOZ.UA, Иран может использовать перемирие в войне с США и Израилем для восстановления своей ракетной программы. В ходе боевых действий часть пусковой инфраструктуры Тегерана была уничтожена, однако на вооружении иранских сил остаются тысячи баллистических ракет.

