Начальник Генштаба Чехии назвал самую большую угрозу для безопасности страны: как это связано с парадом в Москве 9 мая

Крахна-агрессорка Россия на сегодня является самой большой угрозой для безопасности Чехии. Именно поэтому в Праге будут следить за развитием событий относительно празднования в Москве 9 мая.

Об этом 8 мая сказал глава Генштаба Чехии Карел Ржегка. Он добавил, что и в целом в оборонной стратегии страны именно РФ признана главной угрозой.

Что сказали в Чехии

"Нас в целом интересует, что происходит в Москве, потому что Россия является первой, непосредственной, острой и самой большой угрозой для Чешской республики. Я в этом убежден, об этом говорит и наша оборонная стратегия. Поэтому нас вполне логично интересует, что там происходит", – в частности, сказал генерал Карел Ржегка.

Эти слова прозвучали во время чествования памяти жертв Второй мировой войны. Президент Чехии Петр Павел во время этих мероприятий отметил, что не только во время Второй мировой, но и "прямо сейчас" основанный на правилах международный порядок "подвергается испытаниям" в нескольких местах одновременно, в том числе в Европе, где страна-агрессор РФ ведет войну против Украины.

"Именно поэтому Европа должна оставаться единой, ответственной и обороноспособной. Инвестиции в безопасность – это не только очередная статья расходов, но и выражение ответственности за мир, свободу и стабильность, на которых стоит наш образ жизни", – сказал чешский президент.

Что предшествовало

Глава Генштаба Чехии Карел Ржегка ранее заявлял, что желания российского диктатора Владимира Путина не ограничиваются Украиной. По его информации, "окно" для атаки РФ на Европу откроется в течение уже трех-шести лет, а время на реагирование постоянно сокращается.

Парад в России

Как известно, Кремль объявил о якобы введении режима прекращения огня с 00:00 8 мая до 10 мая из-за парада в Москве. Правда, согласно последнему заявлению американского лидера, этот режим будет на сутки больше.

Украинский лидер Владимир Зеленский по этому поводу заявил, что в вопросе прекращения огня Украина будет действовать "абсолютно зеркально". Он также отметил, что сегодняшние сутки россияне начали именно с обстрелов и штурмовой активности.

