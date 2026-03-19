'Нам нужно быть сильными': в НАТО предполагают, что РФ может решиться атаковать блок до 2029 года, – глава Генштаба Чехии

Страна-агрессор Россия вынашивает планы по нападению на страны НАТО. По словам начальника Генерального штаба ВС Чехии генерала Карела Ржегки, россияне могут начать агрессию в отношении Североатлантического альянса уже до 2029 года.

Видео дня

По его словам, большинство европейских военачальников имеют схожий взгляд. Об этом чешский генерал рассказал в интервью "Укринформу".

Генерал заявил, что война может начаться в обозримом будущем, и, если Европа хочет этого избежать, нужно быть сильными и иметь надежные рычаги сдерживания.

Ржегка отметил, что для надежного сдерживания нужно иметь реальные оборонные возможности и мощности, а также волю использовать такие инструменты.

"Мы видим в Украине, что россияне произвели серьезный просчет. Они не ожидали, что увязнут в войне, которая длится четыре года, что они будут ежемесячно терять тысячи людей. Не думаю, что это было их намерением. И наша обязанность – сделать все возможное, чтобы они больше не делали таких просчетов по отношению к кому-то другому", – заявил генерал.

Также он отметил, что, если бы Россия устроила какую-нибудь провокацию, страны НАТО могли бы быстро отреагировать. В то же время генерал признает, что в Европе есть проблемы с запасами, боеприпасами и другими ресурсами.

"Что касается политической сплоченности НАТО – да, я абсолютно верю, что мы активируем коллективную оборону, если это будет необходимо. Потому альтернативы нет: если бы этого не произошло, это был бы конец НАТО. Считаю, что все понимают, что такая ситуация будет трагедией для всех нас. И это то, чего хочет Россия", – сказал генерал.

Напомним, российское правительство рассматривает законопроект, который предоставит диктатору Владимиру Путину полномочия на проведение экстерриториальных военных операций. Чиновники представляют это как возможности для "защиты российских граждан за рубежом".

Как сообщал OBOZ.UA, российский диктатор 4 марта подписал указ об увеличении численности вооруженных сил РФ. Российская армия при этом "вырастет" менее чем на 3 тысячи человек по сравнению с 2024 годом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!