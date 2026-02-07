'Мы не будем атаковать соседние страны': в Иране уточнили заявление об ударе по базам США на Ближнем Востоке

Иран заявил, что нанесет удары по американским военным базам на Ближнем Востоке в случае нападения со стороны США, но не считает это атакой на страны, где они размещены. Предупреждают, что ответные удары будут касаться исключительно военных объектов США.

Такую позицию озвучил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи 6 февраля в интервью телеканалу Al Jazeera, сообщило агентство Reuters. Он подчеркнул, что Тегеран не намерен атаковать соседние государства.

По данным агентства, Арагчи сделал уточнение на фоне сосредоточения американских сил в регионе и накануне возможного нового раунда переговоров между Тегераном и Вашингтоном.

Переговоры и напряжение

Заявление прозвучало на следующий день после того, как Иран и США подтвердили готовность продолжить непрямые переговоры по ядерной программе. Встреча в таком формате состоялась в Омане и, по словам обеих сторон, имела положительный характер. Арагчи отметил, что дата следующего раунда еще не определена, но стороны считают, что он должен состояться в ближайшее время.

Президент США Дональд Трамп со своей стороны заявил, что переговоры могут пройти уже в начале следующей недели. В то же время он ранее угрожал Ирану ударами после наращивания американского военно-морского присутствия в регионе. Вашингтон требует от Тегерана отказа от обогащения урана, развития баллистических ракет и поддержки вооруженных группировок.

Что именно имеют в виду

Министр иностранных дел Ирана отдельно подчеркнул, что Тегеран не будет расширять повестку дня переговоров. По его словам, диалог возможен только без угроз и давления, а обсуждение касается исключительно ядерного вопроса. Другие темы, в частности ракетная программа, Иран выносить на переговоры не готов.

Арагчи также напомнил о событиях прошлого года, когда США нанесли удары по иранским ядерным объектам в конце 12-дневной израильской кампании. В ответ Иран тогда атаковал ракетами американскую базу в Катаре, стране, которая поддерживает отношения и с Тегераном, и с Вашингтоном. По словам министра, в случае нового нападения последствия могут быть подобными.

"Мы не будем атаковать соседние страны. Мы нацелимся на американские базы, размещенные на их территории. Это большая разница", – сказал он.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как иранский бригадный генерал Мохаммад Экреминия заявил, что в случае начала открытого конфликта с США боевые действия охватят весь регион Ближнего Востока. По его словам, под ударом окажутся все американские военные объекты, размещенные в регионе, включая базы в зоне Персидского залива и Оманского моря.

Тогда Экреминия прямо заявил:"Если война начнется, ее география охватит весь регион и все базы США – от оккупированных территорий до Залива и Оманского моря, где размещены американские базы".

