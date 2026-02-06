'Боевые действия охватят весь регион': Иран заявил, что в случае войны пострадают все военные базы США

Иранский бригадный генерал Мохаммад Экреминия заявил, что в случае начала открытого конфликта с США боевые действия охватят весь регион Ближнего Востока. По его словам, под ударом окажутся все американские военные объекты, размещенные в регионе, включая базы в зоне Персидского залива и Оманского моря.

Заявление генерала обнародовало турецкое издание TRT со ссылкой на официальные комментарии иранской стороны. Экреминия прямо заявил: "Если война начнётся, её география охватит весь регион и все базы США – от оккупированных территорий до Залива и Оманского моря, где размещены американские базы".

Риторика напряжения

В своем заявлении бригадный генерал отметил, что вооруженные силы Ирана находятся в постоянной боевой готовности и анализируют все возможные сценарии развития событий. Он подчеркнул, что страна готова реагировать на любую угрозу, но в то же время отметил, что оборона остается ключевым приоритетом для Тегерана.

Отдельно Экреминия упомянул политический фактор, заявив, что выбор между компромиссом и конфликтом, по его словам, сейчас зависит от решения Дональда Трампа.

Переговоры в Маскате

На фоне жестких заявлений с иранской стороны появилась информация о попытках дипломатического урегулирования ситуации. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил в соцсети X о подготовке к новым переговорам между Тегераном и Вашингтоном.

Встреча официальных представителей Ирана и Соединенных Штатов должна состояться 6 февраля в Маскате, столице Омана. Главной темой переговоров станет иранская ядерная программа, которая остается ключевым источником напряженности в отношениях между двумя странами.

Что произошло

Изначально стороны согласились провести переговоры в пятницу, 6 февраля, в Стамбуле при участии других стран Ближнего Востока в роли наблюдателей.

Однако Иран накануне предложил перенести встречу в Оман и провести ее в двустороннем формате, аргументируя это желанием сосредоточиться исключительно на ядерной программе и не обсуждать другие вопросы, в частности ракетные разработки, которые являются приоритетными для США и их региональных партнеров.

Американская сторона рассмотрела это предложение, но в среду приняла решение его отклонить.

В то же время в Белом доме заявили, что готовы возобновить переговоры уже на этой или следующей неделе, если Иран согласится вернуться к первоначально согласованному формату.

Представитель администрации подчеркнул, что США стремятся быстро достичь реального соглашения, иначе могут начать рассматривать "другие варианты", намекая на неоднократные заявления Дональда Трампа о возможности военных действий.

