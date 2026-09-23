"Мы будем искать пути": Сеул объявил о политике мирного сосуществования с Пхеньяном

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен предложил Северной Корее план "мира и сотрудничества" между двумя странами, призвав к возобновлению диалога и мирному сосуществованию. При этом первый шаг должны сделать Соединенные Штаты. Уже "достаточно давно приостановленный" диалог между Северной Кореей и США должен "быть возобновлен без промедления", сказал он и добавил, что Сеул вместе с Вашингтоном "будет искать пути" мирного сосуществования с Пхеньяном.

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Ли Чжэ Мён обозначил три основные составляющие своего "мирного плана" сосуществования обоих корейских государств. Это произошло во время его выступления на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Три составляющие мирного плана

"К счастью, решимость президента Трампа недавно создала с трудом завоеванную возможность для перемен", – сказал Ли Чжэ Мён.

Среди указанных основных составляющих своего "мирного плана" он в первую очередь назвал "взаимное уважение и признание различий". Второй составляющей президент Южной Кореи назвал "начало стабильного и мирного сосуществования", которое само по себе устранит конфликт "с помощью механизмов кризисного регулирования". А третьим компонентом, по его определению, является "ответственное сосуществование".

Ли Чжэ Мен признал, что "механизмы кризисного регулирования" еще предстоит разработать, на чем он и предложил сосредоточиться – как Пхеньяну, так и Вашингтону "вместе".

"Мы будем искать пути для совместного развития через сотрудничество. Мы и впредь будем уважать Север на международной арене и стремиться к сотрудничеству везде, где это возможно. Мы надеемся, что появятся возможности для совместной работы в рамках международного сообщества в таких сферах, как здравоохранение, реагирование на стихийные бедствия и преодоление климатического кризиса", – отметил президент Южной Кореи.

Запрет ядерного оружия

Как известно, КНДР находится под санкциями ООН и большинства стран мира из-за создания собственного ядерного оружия. Ли Чжэ Мен подчеркнул, что сосуществование возможно лишь при условии денуклеаризации – процесса сокращения, а затем ликвидации и запрета ядерного оружия.

По словам президента Южной Кореи, процесс "сближения государств" начнется именно с "остановки дальнейшего развития ядерного и ракетного потенциала" Северной Кореи. Его сокращение возможно уже "в среднесрочной перспективе", но в конечном итоге "должен быть безъядерный Корейский полуостров".

Так или иначе, Ли Чжэ Мен настаивает на мирном урегулировании. По его словам, "смысл существования ООН будет доказан только тогда, когда детский смех заменит стрельбу, а молодые люди смогут наслаждаться возможностью учиться, работать и принимать новые вызовы где угодно".

Что предшествовало

Напомним, что недавно Северная Корея пригрозила Соединенным Штатам и Южной Корее возможным ударом ядерным оружием. В Пхеньяне заявили, что действия Вашингтона и Сеула создают "критический вызов" безопасности КНДР, который может потребовать применения положений закона о государственной ядерной политике.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп принял решение сократить участие США в военных учениях с Южной Кореей – учениях, которые неизменно проводились на протяжении 70 лет. При этом южнокорейские власти не получили предупреждения о решении Трампа и узнали о нем фактически из его публичного заявления.

Так называемый "корейский сценарий" становится важным для Украины. Если даже давний союзник США не может быть уверен, что американская политика останется неизменной, то Киеву тем более придется задуматься о том, чего стоят обещания Вашингтона. Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказал чрезвычайный и полномочный посол Украины Игорь Долгов.