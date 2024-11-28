США ввели новые санкции против компаний и физических лиц из России, Китая и КНДР: кто попал под ограничения

Соединенные Штаты Америки ввели новые санкции против компаний и физических лиц из России, Китая и Северной Кореи. Это было сделано в рамках закона о нераспространении оружия массового поражения.

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Об этом стало известно из документа Государственного департамента США. В санкционный список попала российская компания Bearings on Lipetsk LLC, являющаяся поставщиком подшипников, и гражданин России Игорь Мичурин.

Последний уже подпадал под американские санкции в 2017 году. Тогда ограничения были введены по линии Минфина США, по версии которого россиянин был связан с северокорейской компанией Korea Tangun Trading Corporation.

Сейчас же на тех же основаниях в перечень внесли китайскую компанию Dandong Mason-Age Trade Co Ltd и двух граждан Северной Кореи.

Эти санкции наложены сроком на два года, затем они могут быть пересмотрены.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ранее США расширили санкционное давление на российскую экономику и ввели новый пакет санкций в связи с полномасштабной агрессией против Украины. В этот раз под ограничения попали крупные игроки банковской и финансовой индустрии России.

– Великобритания расширила санкции против "теневого флота" России и ввела новые ограничения. На этот раз в черный список были внесены два российских страховщика и 30 связанных с Россией нефтяных танкеров.

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