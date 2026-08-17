Трамп распорядился ограничить военные учения США и Южной Кореи: оправдался «дружественными отношениями» с Кимом

Президент США Дональд Трамп поручил министру обороны Питу Хэгсету существенно сократить масштаб совместных военных учений США и Южной Кореи. Он объяснил это решение своими "очень хорошими отношениями" с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

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Американский президент написал об этом 17 августа в своей социальной сети Truth Social. Трамп заявил, что недоволен участием США в совместных маневрах с Южной Кореей, поскольку, по его мнению, они обходятся дорого и посылают КНДР "совершенно неуместный и враждебный сигнал".

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"Учитывая мои очень хорошие отношения с Ким Чен Ыном из Северной Кореи, я недоволен тем, что Соединенные Штаты еще давно согласились участвовать в совместных военных учениях с Южной Кореей", – написал Трамп.

Он также отметил, что учения обходятся дорого, а большую часть расходов, по его словам, оплачивают США. Трамп добавил, что во время его президентства Северная Корея якобы не представляла угрозы и "проявляла уважение".

Полностью отменить учения в этом году, по словам Трампа, уже слишком поздно. Поэтому президент поручил главе Пентагона "существенно сократить" их масштаб.

Совместные маневры союзников

Ежегодные совместные военные маневры США и Южной Кореи должны продлиться 11 дней и начнутся в понедельник. Их проводят для отработки совместных оперативных действий и подготовки к сдерживанию возможной угрозы со стороны КНДР.

Трамп и ранее публично критиковал такие учения. Во время своего первого президентского срока он называл их "провокационными" и дорогостоящими.

В то же время Трамп неоднократно говорил о личной симпатии к Ким Чен Ыну. После первого саммита с лидером КНДР в Сингапуре в 2018 году американский президент заявлял, что они "влюбились друг в друга" после обмена теплыми письмами.

Впоследствии Трамп также охарактеризовал Ким Чен Ына как "очень умного", "жесткого" и "замечательного лидера". Он подчеркивал, что поддержание дружеских отношений с главой государства, обладающего ядерным оружием, важно для мировой безопасности.

За время первого срока Трамп трижды лично встречался с Ким Чен Ыном. В ходе этих встреч стороны пытались договориться о денуклеаризации Корейского полуострова.

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