«Критический вызов нашей безопасности»: КНДР пригрозила США и Южной Корее ядерным оружием

Северная Корея пригрозила Соединенным Штатам и Южной Корее возможным ударом ядерным оружием. В Пхеньяне заявили, что действия Вашингтона и Сеула создают "критический вызов" безопасности КНДР, который может потребовать применения положений закона о государственной ядерной политике.

Видео дня

Об этом заявил представитель Министерства национальной обороны КНДР, сообщает KCNA. Причиной для таких заявлений в Пхеньяне назвали усиление военного взаимодействия США и Южной Кореи в сфере противодействия оружию массового уничтожения.

Пхеньян обвинил США и Южную Корею в подготовке к войне

По утверждению КНДР, 10 сентября американские военные и армия Южной Кореи провели заседание комитета по реагированию на оружие массового уничтожения. На нем стороны якобы договорились создать систему обмена информацией для противодействия возможной атаке, усилить совместные возможности реагирования и активизировать соответствующие учения.

В Пхеньяне заявили, что призывы США и Южной Кореи укрепить совместную оборонную позицию якобы свидетельствуют о намерении применить военную силу против КНДР. Там назвали это "открытым объявлением конфронтации" и заявили, что Вашингтон и Сеул якобы готовятся к возможному применению ядерного и химического оружия против Северной Кореи.

Также в Пхеньяне упомянули недавние масштабные учения Freedom Shield, заявив, что в ходе них союзники отрабатывали аналогичные сценарии.

КНДР пригрозила применением ядерной политики

Северокорейская сторона также обвинила США в создании сети биологических лабораторий в разных точках мира — в частности, в Украине и на собственных базах в Южной Корее. По мнению Пхеньяна, слухи об "угрозе" со стороны КНДР Вашингтон использует лишь как предлог для прикрытия собственных военных программ.

В связи с этим в Северной Корее подчеркнули, что угроза применения оружия массового уничтожения против их страны является тем самым "критическим вызовом", который может потребовать применения соответствующего положения закона о государственной ядерной политике.

Представитель ведомства призвал США "правильно понять" значение этого шага и воспринять его как серьезное предупреждение. В то же время в Пхеньяне заявили, что вооруженные силы страны будут продолжать следить за военными действиями США и их союзников и оценивать связанные с ними угрозы для национальной безопасности.

Напомним, МАГАТЭ зафиксировало новый ядерный объект в Северной Корее. Речь идет об установке для обогащения урана, которую обнаружили на территории ключевого ядерного комплекса КНДР в Йонбене.

Как писал OBOZ.UA, по оценкам Южной Кореи, Северная Корея может иметь от 80 до 120 ядерных боеголовок. В то же время точное количество ядерного оружия КНДР установить сложно, а южнокорейские военные не могут официально подтвердить эти данные.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!