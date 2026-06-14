Может сорвать соглашение с Ираном: Трамп раскритиковал Израиль за удар по Бейруту

Президент США Дональд Трамп раскритиковал израильский авиаудар по Бейруту, нанесённый 14 июня. По словам американского лидера, атака произошла в тот момент, когда Вашингтон и Тегеран находятся в шаге от заключения мирного соглашения.

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Трамп опубликовал заявление в своей социальной сети Truth Social. Он подчеркнул, что удар по столице Ливана был неуместен именно сейчас, когда стороны приблизились к важным договоренностям.

"Сегодняшнее нападение на Бейрут не должно было произойти, особенно в такой важный день, когда мы так близки к мирному соглашению с Ираном", – написал президент США.

Призыв к миру

Трамп заявил, что признает право Израиля на самооборону, однако назвал последнюю атаку неоправданной. По его словам, ответный удар был "очень незначительным и бессмысленным", и в результате него никто не пострадал.

Президент США также выразил убеждение, что стороны находятся очень близко к достижению соглашения, которое может принести стабильность на Ближний Восток. Отдельно он упомянул Ливан как одну из стран, которая может выиграть от такого урегулирования.

"Больше не должно быть нападений Израиля нигде в Ливане, но также не должно быть больше нападений с любой другой стороны, включая "Хезболлу", против Израиля. Это может стать началом долгого и прекрасного мира – давайте не испортим его", – подчеркнул Трамп.

Переговоры под вопросом

Накануне американский президент заявил, что США и Иран могут уже 14 июня подписать меморандум о взаимопонимании. Документ должен стать первым шагом к более широкому мирному соглашению и дальнейшему урегулированию ситуации в регионе.

В то же время в Министерстве иностранных дел Ирана накануне опровергли информацию о подписании документа именно в этот день. Однако там не исключили, что договоренности могут быть достигнуты в ближайшее время.

В тот же день стало известно, что Израиль нанес авиаудары по району группировки "Хезболла" в Бейруте. Атака произошла фактически накануне возможного оформления договоренностей между Вашингтоном и Тегераном.

Ранее Иран уже предупреждал, что может пересмотреть режим прекращения огня в случае новых ударов Израиля по территории Ливана. Из-за этого предыдущие обострения между Израилем и "Хезболлой" уже создавали трудности для переговорного процесса между США и Ираном. После последней атаки с иранской стороны также прозвучали сигналы о возможном срыве будущего соглашения.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что решение о проведении операции было принято после запуска "Хезболлой" воздушных целей в сторону израильской территории. Речь идет о трех беспилотниках, которые ранее в тот же день взорвались в районах на севере страны.

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