Израиль нанес удар по командному центру "Хезболлы" в Бейруте: все подробности. Видео

В воскресенье, 14 июня, Израиль нанес авиаудар по командному центру "Хезболлы" в южном пригороде Бейрута Дахия. Объект использовался для координации атак против израильских гражданских лиц и подразделений ЦАХАЛ, действующих на юге Ливана.

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Атакованный объект служил штабом террористической организации, откуда планировались и проводились операции против Государства Израиль. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Решение о проведении операции было принято после запуска "Хезболлой" воздушных целей в сторону израильской территории. Речь идет о трех беспилотниках, которые ранее в тот же день взорвались в районах на севере страны.

Группировка продолжает реализовывать планы атак против израильских граждан и военнослужащих. В то же время ЦАХАЛ заявил о намерении и в дальнейшем действовать для нейтрализации угроз в соответствии с решениями политического руководства страны.

После удара израильская армия опубликовала видеозапись операции, на которой, по ее данным, запечатлен момент поражения цели в районе Дахии – — опорном районе "Хезболлы" в столице Ливана.

Напоминаем, что накануне военно-воздушные силы Израиля нанесли авиаудар по Бейруту в ответ на удары по северу Израиля. Под удар попало южное пригородное поселение столицы Ливана, Дахия.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Израиль "пока" прекратит нападения на Иран и в то же время будет продолжать операции против террористов "Хезболлы" на юге Ливана. Однако если Тегеран решится снова атаковать, Иерусалим не оставит это без ответа.

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