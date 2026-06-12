"Украина делает то, что необходимо": Зеленский отреагировал на одобрение начала переговоров о вступлении в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на решение Европейского Союза об открытии первого переговорного кластера по вопросу вступления Украины в ЕС. Он подчеркнул, что Украина выполняет необходимые условия для продвижения к членству в Евросоюзе, а решение об открытии первого кластера стало важной политической и моральной поддержкой для государства.

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В пятницу, 12 июня, глава государства опубликовал заявление в своем Telegram-канале, поблагодарив украинцев и европейских партнеров за поддержку на пути евроинтеграции. Он также поздравил Молдову, которая проходит этот этап переговорного процесса вместе с Украиной.

Поддержка для государства

Об этом президент заявил после того, как все страны-члены ЕС согласовали открытие первого переговорного кластера для Украины и Молдовы. В своем обращении он поблагодарил украинских защитников, сотрудников государственных институтов и международных партнеров.

"Украина защищает себя и тем самым всю Европу – идею, что европейские народы могут жить объединенно, свободно и в мире. Как мы и говорили, Украина выполняет то, что необходимо, и важно, что ЕС тоже держит слово", – отметил Зеленский.

Президент добавил, что открытие первого кластера является значительной политической и моральной поддержкой для украинского общества. По его словам, также уже сделано все необходимое для открытия следующих переговорных кластеров.

Решение Евросоюза

Ранее президент Урсула фон дер Ляйен сообщила, что все государства-члены ЕС поддержали начало нового этапа переговоров о вступлении Украины и Молдовы в блок.

"Сегодня Европейский Союз сделал большой шаг вперед. Все государства-члены согласились открыть первый кластер переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой", – заявила она.

По словам главы Еврокомиссии, официальный старт переговорного процесса состоится во время первой межправительственной конференции, запланированной на 15 июня. Именно она станет началом практической фазы переговоров между Евросоюзом и двумя странами-кандидатами.

Благодарность партнерам

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что открытие кластера "Основы" стало важным этапом на пути страны к полноправному членству в Европейском Союзе.

"Украина на шаг ближе к ЕС. Кластер 1 "Основы" открыт. Это доказательство того, что мы движемся вперед. Несмотря на войну. Несмотря на все вызовы. Наши реформы дают результат. Наши усилия видят. Нашу приверженность европейскому будущему признают", – подчеркнула глава правительства.

По словам Свириденко, впереди Украину ждет еще значительный объем работы, однако нынешнее решение свидетельствует о постепенном продвижении государства к европейскому сообществу.

Она подчеркнула, что этот результат стал возможен благодаря украинским военным и гражданам, которые продолжают работать и бороться за будущее страны даже в условиях полномасштабной войны.

"Это стало возможным благодаря работе наших Сил обороны и стойкости украинцев, которые ежедневно борются за свое европейское будущее. Это результат совместных усилий Президента, Правительства, Парламента", – отметила премьер-министр.

Также она выразила благодарность руководству Европейского Союза и лидерам государств-членов за поддержку Украины. В частности, Свириденко поблагодарила президента Урсулу фон дер Ляйен, президента Антониу Кошта, еврокомиссара Марту Кос, верховного представителя ЕС Каю Каллас и все государства-члены ЕС за доверие и принятое решение.

"Украина готова двигаться дальше. Вместе с Европой", – подытожила глава правительства.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что все страны-члены Европейского Союза поддержали начало переговоров о вступлении Украины и Молдовы в блок. Первая межправительственная конференция, которая официально откроет новый этап евроинтеграции обоих государств, должна состояться 15 июня.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что его страна будет поддерживать евроинтеграцию Украины, но не будет предоставлять никаких особых условий на пути к членству в ЕС. По его словам, украинская сторона должна выполнить все необходимые требования для вступления.

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