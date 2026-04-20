'Часть войны': в Германии заявили, что Россия оказывает давление на их оборонные компании

Россия опубликовала адреса немецких оборонных компаний, задействованных в поставках вооружений Украине. Москва сделала это с целью запугать руководителей этих компаний.

Видео дня

В этом убежден глава ведомства по охране конституции в Тюрингии Штефан Крамер. Своими мыслями он поделился в интервью газете Handelsblatt.

Россия запугивает немецких оружейников

Публикация Россией адресов оборонных компаний, в том числе немецких, задействованных в помощи Украине, с последующими заявлениями о том, что они являются "потенциальными целями для ударов" – это часть психологической войны, которую Москва ведет против стран Европы, считает Крамер.

"Целенаправленная публикация российскими властями информации о немецких оружейных компаниях является частью гибридных стратегий влияния и запугивания, и ее также следует рассматривать как психологическую войну. Цель состоит в том, чтобы повлиять на процессы принятия политических решений, создать общественную неопределенность и установить потенциальные отправные точки для сбора разведывательных данных, кибератак и саботажа", – говорит чиновник.

Он предполагает, что пустыми угрозами дело может не ограничиться – и для компаний, попавших в российский перечень, действительно могут существовать определенные угрозы.

"Следует предположить повышенный уровень риска для пострадавших компаний. Угроза проявляется, прежде всего, через кибератаки, шпионаж, дезинформацию и целенаправленную коммуникацию угроз, но в отдельных случаях может также включать физические компоненты, например, против отдельных лиц или критической инфраструктуры", – считает он.

Глава ведомства заявил, что Россия публикацией адресов немецких оружейников пыталась достичь сразу трех целей.

Первая заключается в "стратегическом запугивании".

"Российская сторона не только утверждает, что европейские страны все глубже втягиваются в войну, но и прямо опубликовала места расположения и адреса заводов и предприятий. Дмитрий Медведев (первый заместитель секретаря Совбеза РФ, бывший российский президент. – Ред.) впоследствии назвал компании из этого списка, по сути, потенциальными целями для российских вооруженных сил. Это уже не просто символическая риторика", – отметил Крамер.

Также публикация списка вкладывается в логику российской пропаганды и ведения Москвой психологической войны против Запада.

"Публикация таких списков имеет целью вывести из равновесия европейскую общественность и пострадавшие компании, повлиять на политические дебаты в Германии и увеличить восприятие "цены" поддержки Украины", – назвал вторую цель агрессора Крамер.

Также он не исключает, что Россия готовится к проведению определенных операций.

"Публичное разглашение компаний и их местоположений может способствовать сбору разведывательных данных, дальнейшим манипуляциям, кибероперациям, обману, шпионажу со стороны третьих лиц или саботажу", – отметил чиновник.

Крамер подчеркнул, что не считает, что непосредственная угроза нависла над каждой компанией из российского списка, но призвал их представителей не пренебрегать повышенными рисками.

"Порог для действий России против Германии снизился. Россия все больше рассматривает насилие как законное средство и действует все более агрессивно против европейских демократий. Кроме Украины, Германия является одной из ее главных целей... Риск, кажется, самый высокий для компаний, которые явно вовлечены в цепи поставок для поддержки Украины, например, в проектах беспилотников, боеприпасов, противовоздушной обороны или логистики. Поставщики логистических и технологических услуг также важны, поскольку они являются ключевыми интерфейсами", – поделился соображениями руководитель ведомства по охране конституции в Тюрингии.

Тревожные звоночки уже прозвучали, добавил он. По словам Крамера, немецкие органы безопасности недавно предупредили о спонсируемой Россией киберкампании против западных логистических компаний и поставщиков технологий – и это "подчеркивает оперативное измерение этой угрозы".

В то же время Крамер считает крайне маловероятным прямые атаки на немецкие компании с применением военных методов.

"Наиболее вероятными являются кибератаки, фишинг, целенаправленная публикация персональных данных с целью запугивания, дезинформация, обман и шпионаж за сотрудниками и цепочками поставок. Это подтверждается как нашими ситуационными оценками, так и текущими отчетами об угрозах", – поделился соображениями он.

В то же время не исключено также, что Россия прибегнет к физическим актам саботажа против инфраструктуры, складов, транспорта или помещений компаний. Особенно учитывая то, что поджоги, за которыми стоит Россия, в последние годы в Европе наблюдаются все чаще.

Еще одна потенциальная угроза заключается в возможных покушениях на руководителей отдельных оборонных компаний, как это было с попыткой убийства генерального директора Rheinmetall Армина Паппергера.

"Компании должны относиться к этому не как к простому медийному шуму, а как к сценарию, связанному с безопасностью. Приоритеты должны включать защиту руководителей, проверку цепей поставок, защиту от целенаправленных фишинговых атак и попыток обмана, а также мониторинг публичных упоминаний в социальных сетях", – посоветовал Крамер.

Как писал OBOZ.UA, Украина расширяет партнерство с ведущим немецким производителем вооружения. Компания Diehl Defence будет привлечена к усилению противовоздушной обороны и будет развивать совместные оборонные проекты с Украиной.

В частности, речь идет об увеличении и ускорении поставок ракет к системам IRIS-T, которые уже доказали свою эффективность в боевых условиях, развитие ракетных решений для истребителей F-16 и возможность тестирования новых технологий непосредственно в Украине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!